مجید کیانپور در گفتگو با مهر درباره پروژه های انجام گرفته در بافت های فرسوده شهری، اظهار داشت: تاکنون به ازای هر واحد تخریبی دو سه دهم واحد جدید احداث شده است و در مجموع احداث و نوسازی حدود 487 هزار واحد انجام گرفته شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه رشد تسهیلات نسبت به اوایل سال 87 تا کنون 6 برابر شده است، گفت: امیدواریم با برنامه ریزی های انجام شده 150 هزار واحد از طریق شرکت های عمران و مسکن سازان استان، ادارات کل مسکن و شهر سازی استانها و بانکهای عامل ملی، سپه، صادرات، رفاه، تجارت، ملت و با همکاری مردم ساکن و مالک در بافت های فرسوده های فرسوده شهری به بهره برداری برسد.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، افزود: سال 87 تا سال 89 حدود 100 هزار واحد بافت فرسوده به بانک مسکن معرفی شده که از این تعداد 10 هزار واحد در سال 87، 30 هزار واحد در سال 88 و 60 هزار و 552 واحد در سال 89 باهماهنگی بین شرکت های عمران ومسکن سازان وادارات کل مسکن و شهرسازی وتعامل مدیریت شهری وبانک مسکن بوده است که در تلاش هستیم تا پایان سال به بهره برداری برسند.

