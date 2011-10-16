شناسایی نخبگان حوزوی/ حمایت بنیاد ملی نخبگان از نخبگان حوزه

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید حسن حسینی در نشست هم اندیشی معاونت علمی ریاست جمهوری با استادان و محققان برجسته کشور با اشاره به آیین نامه احراز استعدادهای برتر و نخبگی، افزود: طبق این آیین نامه برگزیدگان المپیادهای علمی معتبر داخلی و جهانی، برگزیدگان آزمونهای سراسری، مخترعان و مکتشفان، دانش آموختگان، برترین های مسابقات علوم قرآنی، شخصیتهای برجسته علمی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، آفرینندگان آثار بدیع و ارزنده ادبی و هنری، اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و فناوری و مدرسین و محققان حوزوی از جمله افراد نخبه در کشور هستند.
معاون فرهنگی و امور نخبگان بنیاد ملی نخبگان، به بیان جزئیات تسهیلات این بنیاد پرداخت و اضافه کرد: نظام وظیفه، پژوهانه پسا دکتری، اعتبارات پژوهشی ویژه استاد یاران جوان، اعتبار پژوهش و نوآوری ویژه برگزیدگان جشنواره های معتبر، کمک هزینه سفر عمره و تسهیلات خرید مسکن، جایزه شهید چمران و دکتر کاظمی از جمله تسهیلات بنیاد ملی نخبگان برای استعدادهای برتر کشور است.
