شناسایی نخبگان حوزوی/ حمایت بنیاد ملی نخبگان از نخبگان حوزه

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید حسن حسینی در نشست هم اندیشی معاونت علمی ریاست جمهوری با استادان و محققان برجسته کشور با اشاره به آیین نامه احراز استعدادهای برتر و نخبگی، افزود: طبق این آیین نامه برگزیدگان المپیادهای علمی معتبر داخلی و جهانی، برگزیدگان آزمونهای سراسری، مخترعان و مکتشفان، دانش آموختگان، برترین های مسابقات علوم قرآنی، شخصیتهای برجسته علمی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، آفرینندگان آثار بدیع و ارزنده ادبی و هنری، اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و فناوری و مدرسین و محققان حوزوی از جمله افراد نخبه در کشور هستند.

معاون فرهنگی و امور نخبگان بنیاد ملی نخبگان با تاکید بر اینکه بخشی از این آیین نامه اجرایی شده است، اظهار داشت: بر این اساس افراد نخبه شناسایی و از حمایت های بنیاد ملی نخبگان بهره مند شدند.



وی با بیان اینکه آیین نامه احراز نخبگان هنری تصویب و اجرایی شده است، ادامه داد: به منظور شناسایی برجستگان حوزوی اقدام به تدوین آیین نامه محققان و مدرسین برجسته حوزوی شده است.



حسینی با اشاره به حمایت های بنیاد ملی نخبگان از محققان برجسته کشوری اضافه کرد: تاکنون 4 هزار و 131 نفر از برترین های المپیادهای علمی، هزار و 124 نفر از نفرات برتر آزمونهای سراسری، 2 هزار نفر از مخترعان، 168 نفر از برترین های آزمونهای جامع پزشکی، 447 نفر از دانشجویان نمونه کشوری و 234 نفر از برگزیدگان مسابقات ملی از تسهیلات بنیاد بهره مند شدند.



معاون فرهنگی و امور نخبگان بنیاد ملی نخبگان، به بیان جزئیات تسهیلات این بنیاد پرداخت و اضافه کرد: نظام وظیفه، پژوهانه پسا دکتری، اعتبارات پژوهشی ویژه استاد یاران جوان، اعتبار پژوهش و نوآوری ویژه برگزیدگان جشنواره های معتبر، کمک هزینه سفر عمره و تسهیلات خرید مسکن، جایزه شهید چمران و دکتر کاظمی از جمله تسهیلات بنیاد ملی نخبگان برای استعدادهای برتر کشور است.



وی با تاکید بر اینکه بیشترین تسهیلات این بنیاد مشمول دوره های تحصیلات تکمیلی می شود، گفت: پراکندگی دریافت کنندگان این تسهیلات بیشتر در دانشگاه های شریف و تهران هستند.