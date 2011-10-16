۲۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۰:۴۵

حسینی خبر داد:

شناسایی نخبگان حوزوی/ حمایت بنیاد ملی نخبگان از نخبگان حوزه

معاون فرهنگی و امور نخبگان بنیاد ملی نخبگان از تدوین آیین نامه شناسایی مدرسین و محققان حوزوی خبر داد و گفت: به منظور شناسایی و حمایت بنیاد از نخبگان حوزوی اقدام به تدوین آیین نامه شناسایی نخبگان حوزوی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید حسن حسینی در نشست هم اندیشی معاونت علمی ریاست جمهوری با استادان و محققان برجسته کشور با اشاره به آیین نامه احراز استعدادهای برتر و نخبگی، افزود: طبق این آیین نامه برگزیدگان المپیادهای علمی معتبر داخلی و جهانی، برگزیدگان آزمونهای سراسری، مخترعان و مکتشفان، دانش آموختگان، برترین های مسابقات علوم قرآنی، شخصیتهای برجسته علمی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، آفرینندگان آثار بدیع و ارزنده ادبی و هنری، اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و فناوری و مدرسین و محققان حوزوی از جمله افراد نخبه در کشور هستند.

معاون فرهنگی و امور نخبگان بنیاد ملی نخبگان با تاکید بر اینکه بخشی از این آیین نامه اجرایی شده است، اظهار داشت: بر این اساس افراد نخبه شناسایی و از حمایت های بنیاد ملی نخبگان بهره مند شدند.
 
وی با بیان اینکه آیین نامه احراز نخبگان هنری تصویب و اجرایی شده است، ادامه داد: به منظور شناسایی برجستگان حوزوی اقدام به تدوین آیین نامه محققان و مدرسین برجسته حوزوی شده است.
 
حسینی با اشاره به حمایت های بنیاد ملی نخبگان از محققان برجسته کشوری اضافه کرد: تاکنون 4 هزار و 131 نفر از برترین های المپیادهای علمی، هزار و 124 نفر از نفرات برتر آزمونهای سراسری، 2 هزار نفر از مخترعان، 168 نفر از برترین های آزمونهای جامع پزشکی، 447 نفر از دانشجویان نمونه کشوری و 234 نفر از برگزیدگان مسابقات ملی از تسهیلات بنیاد بهره مند شدند.
 
معاون فرهنگی و امور نخبگان بنیاد ملی نخبگان، به بیان جزئیات تسهیلات این بنیاد پرداخت و اضافه کرد: نظام وظیفه، پژوهانه پسا دکتری، اعتبارات پژوهشی ویژه استاد یاران جوان، اعتبار پژوهش و نوآوری ویژه برگزیدگان جشنواره های معتبر، کمک هزینه سفر عمره و تسهیلات خرید مسکن، جایزه شهید چمران و دکتر کاظمی از جمله تسهیلات بنیاد ملی نخبگان برای استعدادهای برتر کشور است.
 
وی با تاکید بر اینکه بیشترین تسهیلات این بنیاد مشمول دوره های تحصیلات تکمیلی می شود، گفت: پراکندگی دریافت کنندگان این تسهیلات بیشتر در دانشگاه های شریف و تهران هستند.
