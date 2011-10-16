حدیث امام سجاد(ع) در مورد اسرارحج/ تغییر رفتار میزانی برای قبولی حج است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمود شریفی‌اقدم، از روحانیون ارشد بعثه مقام معظم رهبری در مورد اهداف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی حج، گفت: مهمترین هدفی که از روایات شیعه برای وجوب حج بر می‌آید را می‌توان در حدیثی از امام سجاد (ع) در رابطه با معارف و اسرار حج که به حدیث شبلی معروف است، یافت.

وی در تشریح این حدیث ضمن توصیه همه زائران به قرائت این حدیث، گفت: فردی با نام شبلی که از اصحاب امام سجاد (ع) بود به سفر حج مشرف شد، پس از بازگشت امام سجاد در مورد معارفی که باید در این سفر کسب می‌کرده از وی سؤال کرد، اما پاسخ شبلی به این سؤال‌ها همه منفی بود به نحوی که وی سال آینده حج خود را بر مبنای آموزه‌هایی که از امام سجاد (ع) دریافت کرده بود، تکرار کرد.

براساس گزارش پایگاه بعثه مقام معظم رهبری این روحانی کاروان‌های حج و عمره در بیان بخشی از این حدیث گفت: امام سجاد (ع) از شبلی سؤال کرد، زمانی که به میقات فرود آمدی آیا نیت کرده‌ای که جامه معصیت را از خود بدر آوری و جامه طاعت بپوشی؟ شبلی گفت: نه!؛ امام (ع‌) سؤال کرد: زمانیکه از جامه خود برهنه شدی، آیا نیت کردی که از ریا و نفاق برهنه شوی؟ شبلی گفت: نه!؛ امام(ع) سؤال کردند: زمانی که غسل کردی آیا نیت کردی خویشتن را از بدی‌ها و گناه‌ها شستشو دهی؟ شبلی گفت: نه!.

وی که خود کتابی با عنوان "حدیث شبلی و نقش حج در خودسازی و پیشگیری از گناه" نوشته است، گفت: بسیاری از اسرار خوب حج در این حدیث آورده شده است و از همین حدیث می‌توان استفاده کرد که یکی از مهمترین اهداف حج دستیابی به مسائل اخلاقی و اجتماعی حج است.

حجت الاسلام شریفی اقدم تصریح کرد: آنچه از روایات به خصوص روایات شیعه بر می‌آید این است که یکی از اهداف مهم اخلاقی و اجتماعی و معنوی حج این است که وقتی انسانی به حج مشرف می‌شود، تغییر کند و در هنگام بازگشت دیگر همان فرد قبل نباشد و این مسئله در روایات متعدد مشاهده می‌شود.

وی در ادامه افزود: در روایات آمده شما که به حج مشرف می‌شوید بدانید که همه گناهان شما بخشیده شده است و بنابراین به حجاج دستور داده می‌شود که از همین اکنون زندگی را دوباره شروع کن و مواظب باش که خود را بسازی و گناه نکنی.



حجت‌الاسلام شریفی‌اقدم، میزان قبولی حج افراد را وابسته به تغییر رفتارشان دانست و اظهار کرد: اگر فرد تغییر کرد و اخلاقش بهتر شد بدانید که حجش مورد قبول خداوند بوده است؛ حتی در روایات آمده است که حج افراد در حدی که آنها تغییر می‌کنند، مقبول است.

وی در پایان افزود: مردم ما هم همین انتظار را دارند، خانواده و اطرافیان حجاج هم انتظار دارند تا همانطور که اسم فرد عوض شده و عنوان حاجی پیدا می‌کند؛ اخلاق فرد هم تغییر کرده و بهتر شود. اگر سالیانه که 100 هزار زائر به حج می‌روند و باز می‌گردند در برخوردشان با افراد مختلف نشان دهند که تغییر کرده‌اند همین تغییر در سایر اقشار جامعه هم اثر می‌گذارد.