‍سود سهام عدالت 41 هزار آق قلایی پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریفی صبح یکشنبه در بازدید فرماندار از این شرکت اضافه کرد: تاکنون سود سهام عدالت کارکنان ادارات و مددجویان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی (ره) و نیروهای مسلح پرداخت شده است.

فرماندار شهرستان آق قلا در ادامه از کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان آق قلا بازدید کرد.



فرماندار در این بازدید ضمن بیان مشکلات استیجاری بودن ساختمان این نهاد به رئیس کمیته امداد شهرستان تاکید کرد که باید مشکلات اداری ساخت ساختمان این نهاد برطرف شود و تا در دهه فجر امسال کلنگ زنی شود.

شهرستان آق قلا در 15 کیلومتری گرگان واقع شد است.