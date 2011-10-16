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۲۴ مهر ۱۳۹۰، ۹:۴۵

شریفی:

‍سود سهام عدالت 41 هزار آق قلایی پرداخت شد

‍سود سهام عدالت 41 هزار آق قلایی پرداخت شد

آق قلا - خبرگزاری مهر: مدیر عامل سهام عدالت آق قلا گفت: تاکنون 93 هزار نفر در این شرکت ثبت نام کرده اند و بر اساس آخرین آمار به 41 هزار نفر سود سهام پرداخت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریفی صبح یکشنبه در بازدید فرماندار از این شرکت اضافه کرد: تاکنون سود سهام عدالت کارکنان ادارات و مددجویان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی (ره) و نیروهای مسلح پرداخت شده است.

فرماندار شهرستان آق قلا در ادامه از کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان آق قلا بازدید کرد.

فرماندار در این بازدید ضمن بیان مشکلات  استیجاری بودن ساختمان این نهاد به رئیس کمیته امداد شهرستان تاکید کرد که باید مشکلات اداری ساخت ساختمان این نهاد برطرف شود و تا در دهه فجر امسال کلنگ زنی شود.
 
شهرستان آق قلا در 15 کیلومتری گرگان واقع شد است. 
کد مطلب 1434059

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