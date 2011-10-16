نمایندگان با نظارت مجلس بر حقوقدانان شورای نگهبان مخالفت کردند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس امروز یکشنبه با تصویب ماده 2 طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و الحاق سه تبصره به ماده 25 قانون آیین نامه داخلی مجلس مخالفت کردند.

طبق ماده 2 طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی تبصره های زیر به ماده 25 قانون آیین نامه داخلی الحاق می شد.

تبصره 4 نحوه اعتراض و رسیدگی به ایفای وظایف رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی و نیز رئیس و دادستان دیوان محاسبات و سایر افرادی که با رای مجلس انتخاب می شوند به استثناء وزرا طبق این ماده است.

تبصره 5 چنانچه 10 نفر از نمایندگان به عملکرد هر یک از نمایندگان منتخب مجلس در هیئت ها، مجامع و شوراهای غیر استانی و غیر شهرستانی معترض باشند طبق مفاد این ماده به عملکرد آنان رسیدگی می شود.

تبصره 6- در صورتی که هر یک از اعضای حقوقدان شورای نگهبان بنا به تشخیص رئیس قوه قضائیه یا 25 نفر از نمایندگان مجلس در انجام وظایف ناتوان شوند یا صلاحیت عمومی عضویت در شورای نگهبان را از دست بدهند، طبق مفاد این ماده به وضعیت وی رسیدگی می شود. در بررسی این موضوع اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در هیئت رسیدگی با داشتن حق رای عضویت دارند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با وجود ارائه پیشنهادات اصلاحیه و حذف متعدد با تصویب این ماده مخالفت کردند.

طبق ماده 25 هر گاه نمایندگان به کیفیت اداره جلسات یا سایر امور مجلس و نحوه ایفای وظایف رئیس یا سایر اعضای هیئت رئیسه معترض باشند می توانند طی تقاضای کتبی با امضای حداقل 25 نفر و یا به درخواست کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس تشکیل هیئت رسیدگی به اعتراضات مرکب از روسای کمیسیون های تخصصی و اعضای کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس را درخواست نمایند. کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مکلف است ظرف مدت سه روز نسبت به تشکیل هیئت رسیدگی به اعتراضات اقدام نماید.

هیئت اخیر مکلف است ظرف 10 روز با حضور سه نفر از منتخبین معترضین به موضوع رسیدگی نماید. در صورتی که اکثریت اعضای هیئت رای بر عدم صلاحیت فرد مورد اعتراض دادند عضویت وی در هیئت رئیسه تعلیق می گردد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با الحاق سه تبصره به این ماده در راستای نظارت بر رئیس و دادستان دیوان محاسبات و اعضای حقوقدان شورای نگهبان مخالفت کردند اصل این اصلاحیه با 129 رای موافق، 14 رای مخالف ، 12 رای ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در مجلس به تصویب نرسید زیرا تصویب این ماده نیازمند رای موافق دو سوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی بود. حذف این اصلاحیه نیز با 42 رای موافق، 80 رای مخالف، 24 رای ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر در مجلس تصویب نشد.

در پایان این سه تبصره برای بررسی های بیشتر به کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بازگشت.

در ابتدای بررسی ماده 2 طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ستار هدایتخواه نماینده مردم کهکیلویه و بویراحمد با اعلام اخطار قانون اساسی تبصره 6 این ماده مبنی بر نظارت نمایندگان مجلس بر اعضای حقوقدان شورای نگهبان و اختیار عزل آنان را مغایر با اصل 91 و 92 قانون اساسی خواند و گفت: مجلس شورای اسلامی اجازه تغییر اعضای شورای نگهبان و نظارت بر آنان را ندارد.

پس از این اخطار هدایتخواه پیشنهاد حذف تبصره 6 را مطرح کرد. این پیشنهاد با 66 رای موافق، 69 رای مخالف و 34 رای ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر در مجلس تصویب نشد.

در ادامه بررسی تبصره 6 اسدالله بادامچیان نماینده مردم تهران پیشنهاد حذف عبارت 25 نفر از نمایندگان مجلس را از تبصره 6 داد.

طبق این تبصره در صورتی که هر یک از اعضای حقوقدان شورای نگهبان بنا به تشخیص رئیس قوه قضائیه یا 25 نفر از نمایندگان مجلس بر انجام وظایف ناتوان شوند یا صلاحیت عمومی عضویت در شورای نگهبان را از دست دهند به وضعیت وی رسیدگی می شود.

بادامچیان با بیان اینکه همیشه در مجلس 25 نفر پیدا می شوند که در راستای تضعیف شورای نگهبان، حقوقدانان این شورا را زیر سئوال برده و در صدد تخریب شورای نگهبان برآیند گفت : این تبصره مخالف با نظر مقام معظم رهبری و امام خمینی مبنی بر جایگاه مهم و خدشه ناپذیر شورای نگهبان است.

در ادامه اسدالله عباسی نماینده مردم رودسر در مخالفت با این پیشنهاد گفت: نظارت وظیفه ذاتی نمایندگان است و نمایندگان می توانند بر اعضای شورای نگهبان نیز مانند وزرا، رئیس دیوان محاسبات و ... نظارت داشته باشند.

علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات به عنوان موافق این پیشنهاد با بیان اینکه احتمال شکل گیری مجلسی مانند مجلس ششم وجود دارد، گفت: این مجلس می تواند صلاحیت هر شش نفر حقوقدان شورای نگهبان را زیر سئوال ببرد. در این صورت شورای نگهبان نمی تواند به کار خودش در بررسی قوانین ادامه داده و بنابراین اداره کشور مختل می شود.

این پیشنهاد نیز با 81 رای موافق، 45 رای مخالف، 22 رای ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در مجلس به تصویب نرسید.

پس از بررسی این پیشنهادات اصل ماده 2 طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به رای گذاشته شد که با مخالفت نمایندگان مجلس به تصویب نرسید.

محمد رضا باهنر که ریاست مجلس را برعهده داشت حذف ماده 2 را به رای گذاشت اما حذف این ماده نیز تصویب نشد بنابراین باهنر پیشنهاد اصلاح تبصره 6 با الحاق دبیر شورای نگهبان به رئیس قوه قضائیه و 25 نفر از نمایندگان برای تشخیص صلاحیت اعضای حقوقدان شورای نگهبان را مطرح کرد.

این پیشنهاد با اخطار جمشید انصاری نماینده مردم تبریز مواجه شد.

انصاری با بیان اینکه دبیر شورای نگهبان یکی از اعضای این شورا بوده و شان برابر با دیگر اعضا دارد، گفت: اینکه شما اختیاری به یکی از اعضای شورای نگهبان که شانی برابر دیگر اعضای شورا دارد بدهید اشتباه است.

باهنر این اخطار را وارد ندانسته و پیشنهاد خود را به رای نمایندگان گذاشت.

این پیشنهاد نیز با 80 رای موافق، 51 رای مخالف، 37 رای ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر در مجلس تصویب نشد.

پس از آن محمد دهقان نماینده مردم چناران و طرقبه پیشنهاد افزایش تعداد نمایندگانی که می توانند در بررسی صلاحیت حقوقدانان شورای نگهبان اظهار نظر کنند از 25 نفر به 50 نفر را مطرح کرد.

این پیشنهاد نیز با 89 رای موافق، 45 رای مخالف، 31 رای ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در مجلس تصویب نشد.

در پایان سه تبصره ماده 2 طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس جهت الحاق به ماده 25 قانون آیین نامه داخلی تصویب نشد و جهت رسیدگی به کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ارجاع شد.