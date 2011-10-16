به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام شانی با اعلام این خبر به فعالیتهای این پژوهشگاه اشاره کرد و گفت: حمایت و جذب پژوهشگران ایرانی و غیرایرانی از مهمترین دغدغههای بخش اجرایی است و در این بخش، فعالیتهای گوناگون برای پیشرفت پژوهشگران، با توجه به اهداف کلان المصطفی انجام میشود.
وی تکمیل و ارتقای سطح کیفی و کمی کتابخانه را از دیگر فعالیتهای این بخش برشمرد و افزود: با هدف بهبود وضع کتابخانه و امکان دسترسی بیشتر طلاب، در فضای فیزیکی و ظاهری آن تغییراتی انجام و سال پیش، مبالغی برای خرید کتابهای ضروری در نظر گفته شد. همچنین در سال جدید نیز همزمان با برگزاری نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران، به درخواست گروههای علمی و با نظارت کارشناسان کتب فراوانی خریداری شد.
حجتالاسلام شانی حمایت از پژوهشگران، برگزاری نشستهای تخصصی، کشوری و منطقهای و تدوین متون برای صفوف داخل و خارج کشور را از جمله فعالیتهای این بخش دانست و گفت: با توجه به نوپا بودن، کارهای درخور توجهی در این معاونت انجام شده است که از جمله آنها میتوان به جذب بودجه مناسب برای تدوین متون و کارهای اجرایی پژوهشگاه، اجرای ضوابط و مقررات مالی و اداری کارکنان و گروههای مختلف، هماهنگی سی گروه علمی از شش پژوهشکده این پژوهشگاه و برنامهریزی اجرایی برای احداث پژوهشگاه مجازی و کتابخانه دیجیتال اشاره کرد.
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