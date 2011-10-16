پرویز فینالیست شد/ نجفی برنز گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای کاراته قهرمانی جوانان امید که را روز پنجشنبه در "مالکا"ی مالزی آغاز شده بود عصر امروز به پایان می رسد. تیم ایران در روز پایانی یک نماینده در بازیهای نهایی خواهد داشت. مسعود پرویز موفق شد با شکست تمامی رقبای خود راهی دیدار پایانی شد.

وی در وزن 70+ کیلوگرم، مبارزات خود را با شکست کاراته کایی از مالزی آغاز کرد. سپس با پیروزی برابر کاراته کاهایی از عربستان، اسلواکی و برزیل گام به دیدار نهایی گذاشت تا در این مرحله برای کسب مدال طلا به مصاف نماینده ترکیه برود.

علی نجفی کاراته‌کای ایران در رده سنی 14-15 سال در وزن 63- کیلوگرم موفق شد در دیدار رده‌بندی مقابل حریف آلمانی با نتیجه 5 بر صفر به برتری برسد و مدال برنز جهان را کسب کند.

نماینده وزن 63- کیلوگرم هم موفق به کسب مدال برنز شد. علی نجفی با برتری مقابل مصر، آفریقای جنوبی، آذربایجان و مجارستان به مرحله نیمه نهایی راه پیدا کرد. وی در این مرحله به اوکراین باخت و به گروه بازنده ها رفت و در دیدار رده بندی آلمان را شکست داد و برنز گرفت.

در وزن 70- شهاب نوروزی و در بخش کاتای تیمی نمایندگان کشورمان به حریفانی از فرانسه نتیجه را واگذار کردند و از دور مسابقات حذف شدند.

رقابتهای کاراته رده های سنی آسیا امروز یکشنبه در مالزی به پایان خواهد رسید.