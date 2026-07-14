پکن: آماده کمک به تنش ‎زدایی در خلیج فارس هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، لین جیان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین امروز سه شنبه در خصوص تنش آفرینی های اخیر آمریکا علیه تهران بیانیه ای صادر کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه چین در این باره اعلام کرد: آماده کمک به تنش ‎زدایی در خاورمیانه (غرب آسیا) و خلیج فارس هستیم.

لین جیان ضمن ابراز نگرانی نسبت به ازسرگیری درگیری‌های نظامی در منطقه خلیج فارس که با آغاز مجدد تجاوز غیرقانونی آمریکا به خاک ایران رخ داد، گفت: از همه طرف‌ ها می‌ خواهیم با عقلانیت و خویشتنداری عمل کرده و از آتش‌ب س به‌ دست‌ آمده محافظت کنند و مانع ازسرگیری درگیری‌ ها شوند.

این مقام چین در ادامه اضافه کرد: پکن آماده است تا تلاش‌ های بی‌ وقفه‌ ای را برای کاهش تنش و تثبیت اوضاع در خاورمیانه (غرب آسیا) و خلیج فارس انجام دهد.