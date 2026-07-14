به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عبادی با اعلام محدودیتهای ترافیکی پایان هفته اظهار کرد: تردد انواع موتورسیکلت از ساعت ۱۲ ظهر روز چهارشنبه ۲۴ تیرماه تا ساعت ۶ صبح روز شنبه ۲۷ تیرماه در محورهای کرج - چالوس، هراز و سوادکوه ممنوع است.
وی افزود: تردد موتورسیکلتهای انتظامی و امدادی برای انجام مأموریتهای ضروری از این محدودیت مستثنی بوده و در مسیر مجاز جریان ترافیک تردد خواهند کرد.
رئیس پلیس راه مازندران با بیان اینکه تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت در محور چالوس همچنان ممنوع است، گفت: در صورت افزایش حجم ترافیک، طی روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و شنبه محدودیتهای مقطعی و یکطرفه در مسیر رفت یا برگشت این محور اعمال خواهد شد.
سرهنگ عبادی درباره محدودیتهای روز جمعه در محور چالوس اظهار کرد: از ساعت ۱۴ تردد خودروها از ابتدای آزادراه تهران - شمال به مقصد چالوس ممنوع میشود، از ساعت ۱۵ مسیر پل زنگوله به سمت چالوس بهطور کامل بسته خواهد شد و از ساعت ۱۶ نیز مسیر مرزنآباد به سمت تهران بهصورت یکطرفه و در مسیر شمال به جنوب برقرار میشود.
وی افزود: این محدودیتها تا ساعت ۲۴ ادامه خواهد داشت و پس از آن مسیر پل زنگوله تا مرزنآباد دوباره بهصورت دوطرفه بازگشایی میشود. همچنین در صورت کاهش حجم ترافیک، امکان پایان زودتر اجرای طرح وجود دارد.
رئیس پلیس راه مازندران خاطرنشان کرد: تردد ساکنان محلی از جاده قدیم کرج - چالوس تا محدوده پل زنگوله آزاد است، اما در زمان اجرای محدودیتها، خودروهای عازم چالوس اجازه ورود از میدان امیرکبیر را نخواهند داشت.
سرهنگ عبادی همچنین با اشاره به محدودیتهای محور هراز گفت: تردد تریلرها در این محور همچنان ممنوع است و تردد کامیونها و کامیونتها، بهجز خودروهای حامل مواد سوختی و فاسدشدنی، از ساعت ۱۲ تا ۲۴ روز چهارشنبه و از ساعت ۸ تا ۲۴ روزهای پنجشنبه و جمعه ممنوع خواهد بود.
وی در پایان افزود: در صورت افزایش حجم ترافیک، روزهای جمعه و شنبه محدودیت یکطرفه مقطعی در محدوده پلور تا پلیسراه لاریجان و بالعکس نیز اجرا خواهد شد.
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