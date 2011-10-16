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۲۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۲:۳۳

دلاوری خبر داد:

4 هزار ناشنوا در لرستان وجود دارد

4 هزار ناشنوا در لرستان وجود دارد

بروجرد - خبرگزاری مهر: معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی استان لرستان از وجود بیش از چهار هزار ناشنوا در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا دلاوری در همایش استانی تجلیل از معلولین ناشنوا و نابینا استان لرستان در بروجرد اظهار داشت: در سطح استان 4 هزار و 342 ناشنوا و کم شنوا وجود دارد.

وی تصریح کرد: همچنین هم اکنون حدود چهار هزار و 115 نابینا در استان شناسایی شده است.

معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی استان لرستان یادآور شد: در حال حاضر 23 هزار نفر از خدمات غیر مستمر اداره کل بهزیستی لرستان استفاده می کنند.

بنابر این گزارش در پایان این مراسم از 55 نفر معلول استان لرستان که هفت نفر از آنها مربوط به شهرستان بروجرد بودند و در رشته های مختلف ورزشی، فرهنگی، علمی و هنری مقام کسب کرده اند به مناسبت هفته بهداشت روان تجلیل به عمل آمد.

همچنین در حاشیه این مراسم نمایشگاهی دستاوردهای بیماران روانی مرکز ابن سینا بروجرد شامل 20 اثر معرق کاری و عروسک سازی در معرض دید شرکت کنندگان قرار گرفت.

کد مطلب 1434329

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