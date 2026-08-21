https://mehrnews.com/x3cRtp ۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۴۹ کد مطلب 6923179 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۴۹ وقوع سیل در روستای ینگه قلعه شیروان بجنورد- در این ویدیو، وقوع سیل در روستای ینگه قلعه شیروان را مشاهده میکنید. دریافت 17 MB کد مطلب 6923179 کپی شد مطالب مرتبط داداشی: قوشخانه با ۲۰.۴ میلیمتر پربارانترین نقطه خراسانشمالی شد دستگاههای امدادی بجنورد و راز و جرگلان آماده مقابله با سیل هستند احمدی: راه دسترسی به ۹ روستای شیروان بر اثر سیلاب مسدود شد باران شدید و جاری شدن سیلاب در روستاهای شیروان برچسبها بجنورد استان خراسان شمالی وقوع سیلاب
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