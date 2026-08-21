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۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۴۹

وقوع سیل در روستای ینگه قلعه شیروان

وقوع سیل در روستای ینگه قلعه شیروان

بجنورد- در این ویدیو، وقوع سیل در روستای ینگه قلعه شیروان را مشاهده می‌کنید.

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کد مطلب 6923179

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