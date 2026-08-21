به گزارش خبرگزاری مهر، صفر صادقی‌پور، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان، در حاشیه بازدید از پل گریوه اظهار کرد: بخش عمده عملیات آرماتوربندی و بتن‌ریزی این پل طی روزهای گذشته انجام شده است.

وی افزود: در حال حاضر عملیات اجرای قرنیز و پیاده‌روی پل و همچنین انجام تأسیسات مربوط به آن در حال اجراست که پیش‌بینی می‌شود این بخش از عملیات نیز طی دو تا سه روز آینده به پایان برسد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان ادامه داد: پس از تکمیل این مراحل، عملیات اجرای آسفالت نهایی پل انجام خواهد شد.

صادقی‌پور با اشاره به روند مطلوب پیشرفت عملیات اجرایی پل گچین گفت: امیدواریم با تکمیل مراحل باقی‌مانده، حداکثر تا ۱۰ روز آینده امکان برقراری ترافیک و تردد خودروها روی پل گچین (گریوه) فراهم شود.

وی تأکید کرد: تلاش مجموعه‌های اجرایی بر این است که مراحل پایانی پروژه با سرعت انجام شود تا این مسیر هرچه سریع‌تر در اختیار مردم و کاربران جاده‌ای قرار گیرد.