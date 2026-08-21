  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۳۹

گزارشگر سازمان ملل: ارتش اسرائیل بی‌اخلاق‌ترین ارتش جهان است

گزارشگر سازمان ملل: ارتش اسرائیل بی‌اخلاق‌ترین ارتش جهان است

«فرانچسکا آلبانیز» گزارشگر ویژه سازمان ملل هشدار داد که ارتش رژیم صهیونیستی همچنان به جنایات خود در نوار غزه و کرانه باختری ادامه می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، «فرانچسکا آلبانیز» گزارشگر ویژه سازمان ملل تأکید کرد که ارتش اسرائیل بی‌اخلاق‌ ترین ارتش جهان است.

بر اساس این گزارش، این مقام ارشد سازمان ملل افزود: ارتش اسرائیل به حملات خود در غزه ادامه می‌دهد، در حالی که نظامیان و شهرک نشینانش شهرک قصره را در نابلس کرانه باختری محاصره و آب آن را قطع کرده‌اند.

اظهارات آلبانیز در حالی است که مرکز اطلاعات فلسطینی «معطی» در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد که ۷۷ فلسطینی بر اثر ۱۹۷ حمله شهرک‌ نشینان در کرانه باختری در هفته گذشته که با حمایت ارتش اشغالگر انجام شد، زخمی شدند.

این مرکز همچنین تأکید کرد که طی هفته گذشته، ۸۵ عملیات تخریب املاک، ۴۶۰ حمله به منازل و مصادره اموال فلسطینیان از سوی صهیونیست ها انجام شد. اشغالگران همچنین مرتکب ۱۶۴ جنایت ربایش و بازداشت در کرانه باختری شدند.

کد مطلب 6923227

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۲۳:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۳۰
      1 0
      پاسخ
      پس اخلاق یعنی چه باید بگوید تروریست ترین و جنایتکار ترین ارتش دنیاست وبعد ش کی از این جنایت اسراییل جمایت می کند امریکای جنایتکار
    • علی م IR ۰۰:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
      1 0
      پاسخ
      ارتش وحشی رژیم تروریستی صهیونیست ، مایه ننگ بشریت است
    • جمال IR ۰۴:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۱
      1 0
      پاسخ
      وحشیترین ارتش جهان وحیوان صفت

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها