به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، «فرانچسکا آلبانیز» گزارشگر ویژه سازمان ملل تأکید کرد که ارتش اسرائیل بی‌اخلاق‌ ترین ارتش جهان است.

بر اساس این گزارش، این مقام ارشد سازمان ملل افزود: ارتش اسرائیل به حملات خود در غزه ادامه می‌دهد، در حالی که نظامیان و شهرک نشینانش شهرک قصره را در نابلس کرانه باختری محاصره و آب آن را قطع کرده‌اند.

اظهارات آلبانیز در حالی است که مرکز اطلاعات فلسطینی «معطی» در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد که ۷۷ فلسطینی بر اثر ۱۹۷ حمله شهرک‌ نشینان در کرانه باختری در هفته گذشته که با حمایت ارتش اشغالگر انجام شد، زخمی شدند.

این مرکز همچنین تأکید کرد که طی هفته گذشته، ۸۵ عملیات تخریب املاک، ۴۶۰ حمله به منازل و مصادره اموال فلسطینیان از سوی صهیونیست ها انجام شد. اشغالگران همچنین مرتکب ۱۶۴ جنایت ربایش و بازداشت در کرانه باختری شدند.