۱۴ کشته در حمله مرگبار روسیه به زادگاه زلنسکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رسانه‌های اوکراینی اعلام کردند که دست‌کم ۱۴ نفر در حمله روسیه به یک مرکز خرید منطقه «کریفی ریه» در استان «دنیپروپتروفسک» کشته شدند.

بر اساس این گزارش، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین مدعی شد که کی یف حتما به حمله به مرکز خرید کریفی ریه پاسخ خواهد داد.

رسانه های اوکراینی همچنین از کشته شدن ۴ نفر در حمله پهپادی روسیه به منطقه میکولایف خبر دادند.

مقام های روسیه نیز اعلام کردند که در نتیجه حملات اوکراین به مناطق تحت کنترل روسیه، دو نفر در دونتسک و یک نفر در لوهانسک کشته شدند.

شهردار مسکو هم از انهدام شش پهپاد اوکراین خبر داد که به سمت مسکو به پرواز درآمده بودند.

این تحولات در حالی است که رسانه ها تصاویری پخش کردند که گفته می شود مربوط به حملات پهپادی اوکراین به یکی از بزرگترین پالایشگاه های نفت روسیه در منطقه پرم است.