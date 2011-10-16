12 هزار نفر از زنان اصفهانی در طرح رحمت شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مریم فاتحی زاده ظهر یکشنبه در جمع مسئولان استانی با اشاره به اجرای طرح رحمت در استان اصفهان اظهار داشت: این طرح تاکید ویژه ای بر آموزه های دینی دارد و تفاوت آن با دیگر طرح های توانمند سازی زنان همین موضوع است.

وی در مورد اهداف اجرای طرح رحمت گفت: تعمیق باورهای دینی در تحکیم پایه های خانواده، ترویج خانواده متعالی، آگاهی زنان از مسائل خانواده و زناشویی و پیشگیری از طلاق از اصلی ترین اهداف اجرای این طرح است.

مشاور امور بانوان استاندار اصفهان افزود: طرح رحمت سال گذشته در 23 شهرستان و در 350 پایگاه اجرا شد که 12 هزار و 250 نفر از زنان زیر نظر 235 مربی، آموزشهای لازم در خصوص داشتن خانواده موفق را فرا گرفتند.

وی تاکید کرد: افزودن آموزشهای روانشناسی و مشاوره خانواده در طرح رحمت را برای رسیدن به نتیجه بهتر ضروری است.

فاتحی زاده با اشاره به اینکه تمام مربیان طرح رحمت از بین خواهران حوزه علمیه انتخاب شدند، اضافه کرد: طرح در شهرستان کاشان به علت داشتن حوزه علمیه قوی و شهرستان شهرضا به علت اجرای مستمر این طرح در مدت پنج سال از موفقیت خوبی برخوردار بوده است.

وی یاداور شد: موفقیت برنامه های توانمندی زنان نیازمند همکاری بین بخشی دستگاه های مختلف در راستای رسیدن به نتیجه بهتر است.