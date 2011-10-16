جمعیت جهان به مرز 7 میلیارد رسید/عواقب بی ثباتی در قیمت مواد غذایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد، بان کی مون در پیامی به مناسبت روز جهانی غذا، 16 اکتبر 2011 برابر با 24 مهرماه جاری هشدار داد نبود ثبات در قیمت مواد غذایی برای فقیرترین مردم جهان که بسیاری از آنان 80 درصد درآمدشان را صرف غذا می کنند، می تواند خانمان برانداز باشد.



در پیام بان کی مون آمده است : در سالهای 2007 و 2008 تورم قیمت غذا سبب شد 80 میلیون نفر به سوی گرسنگی رانده شوند. افزایش شدید قیمت غذا که اخیرا اتفاق افتاده 70 میلیون نفر دیگر را به فقر مطلق سوق داده است.



وی می گوید: ما نیازمند این هستیم که پیوند بین فقر، نا امنی غذایی و سوء تغذیه را بشکنیم. خانواده هایی که با خطر ثبات نداشتن قیمتها روبرو شده اند، شاهد آسیب دیدگی مداوم جسم و جان کودکان خود در اثر سوء تغذیه هستند، کودکانشان به ناچار از مدرسه بیرون آورده می شوند تا کار کنند. راه حل این است که سیاستهایی به کار گرفته شود مانند نهضت ارتقای تغذیه که از راه آن بتوان یقین حاصل کرد تمام مردم دسترسی به تغذیه کافی دارند.



دبیرکل سازمان ملل متحد در پایان پیام خود می افزاید: طی این ماه جمعیت جهان به مرز هفت میلیارد نفر می رسد. جهان آگاهی لازم را دارد و منابع برای پایان دادن به گرسنگی وجود دارد؛ ما ابزارهایی در اختیار داریم که یقین پیدا کنیم فقیرترین افراد از تاثیرات افزایش قیمت مواد غذایی ضربه نخورند. اجازه دهید هم اکنون آنها را به کار گیریم تا بر گرسنگی چیره شویم.