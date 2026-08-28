نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی،تا شنبه جو نسبتاً پایداری را در اغلب مناطق خراسان شمالی انتظار داریم و در اغلب ساعت‌ها آسمان صاف و در ساعت‌های بعدازظهر افزایش وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی در ادامه افزود: تا شنبه در بخش‌هایی از راز و جرگلان، مانه، مناطق جنوبی و جنوب شرق خراسان شمالی گاهی وزش باد شدید همراه با خیزش گردوخاک برآورد می‌گردد.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: یکشنبه در ارتفاعات افزایش ابر با احتمال بارش پراکنده و از دوشنبه تا اوایل صبح جمعه با تشدید ناپایداری در بعضی ساعت‌ها افزایش ابر، وزش باد لحظه‌ای شدید و رگبار پراکنده باران و رعدوبرق را در استان انتظار داریم.

داداشی تصریح کرد: بیشترین احتمال و شدت بارش طی دوشنبه در مناطق نیمه شرقی به‌ویژه در دامنه‌ها و ارتفاعات مرکزی، شرق و جنوب شرق استان، سه‌شنبه در مناطق غرب و شمال غرب و بخش‌هایی از شرق استان، چهارشنبه و پنج‌شنبه در مناطق نیمه شمالی برآورد می‌گردد.

وی با اشاره به وضعیت دمایی خراسان شمالی افزود: از نظر دمایی، طی امروز تا اواسط هفته آتی نوسان یک تا دو درجه‌ای دما پیش‌بینی می‌کنیم.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی در خصوص وضعیت دمایی شبانه‌روز گذشته بیان کرد: طی شبانه‌روز گذشته ایستگاه گریوان با کمینه دمای ۱۱ درجه سانتی‌گراد، خنک‌ترین و آشخانه و پیش‌قلعه با بیشینه دمای ۴۱ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین مناطق استان گزارش شدند.

داداشی بیان کرد: طی همین مدت کمینه و بیشینه دمای بجنورد ۱۵ و ۳۶ درجه سانتی‌گراد بود و در بین مراکز شهرستان‌های استان، شیروان با کمینه دمای ۱۴ درجه سانتی‌گراد و پیش‌قلعه با بیشینه دمای ۴۱ درجه سانتی‌گراد به‌ترتیب خنک‌ترین و گرم‌ترین مراکز گزارش شدند.