به گزارش خبرگزاری مهر، رسول خدابخش شامگاه پنجشنبه در آیین افتتاحیه نخستین جشنواره زغالاخته و سماق شهرستانهای کلیبر، خداآفرین و هوراند، بر ضرورت توجه به ظرفیتهای بومی منطقه تأکید کرد و اظهار داشت: برگزاری چنین جشنوارههایی فرصتی برای معرفی زیستبوم و ظرفیتهای کشاورزی، فرهنگی و اقتصادی منطقه و همچنین حمایت از تولیدکنندگان و کشاورزان است.
وی با تبریک برگزاری این جشنواره و گرامیداشت هفته دولت افزود: معرفی هدفمند محصولات بومی، ایجاد بازار پایدار، تقویت برند منطقهای و تکمیل زنجیره ارزش میتواند به افزایش درآمد بهرهبرداران، ایجاد اشتغال برای جوانان و رونق روستاهای منطقه منجر شود.
مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری آذربایجانشرقی با تأکید بر اینکه جشنواره نباید صرفاً به یک رویداد چندروزه محدود شود، گفت: این رویداد باید نقطه آغاز اقدامات عملی در زمینه تولید، فرآوری، بستهبندی، بازاریابی و فروش محصولات منطقه باشد.
وی ادامه داد: اختتامیه این جشنواره در تبریز برگزار خواهد شد تا ظرفیتهای کلیبر و منطقه ارسباران در سطح گستردهتری معرفی و زمینه ارتباط مستقیم میان تولیدکنندگان، بازار مصرف و سرمایهگذاران فراهم شود.
خدابخش با اشاره به اجرای طرح «NAP» در آذربایجانشرقی اظهار کرد: شهرستان کلیبر میتواند در چارچوب این طرح، زغالاخته و سایر ظرفیتهای بومی منطقه را به محور توسعه زنجیره تولید تا مصرف تبدیل کند.
وی افزود: برای دستیابی به این هدف باید زنجیره محصول زغالاخته از مرحله تولید تا فرآوری، بستهبندی، حملونقل و عرضه به بازار به صورت کامل طراحی و اجرا شود تا ضمن حفظ کیفیت و اصالت محصول، این محصول با قیمت مناسب به دست مصرفکننده برسد و سهم واقعی ارزش افزوده آن نصیب کشاورزان و تولیدکنندگان منطقه شود.
مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری آذربایجانشرقی، همکاری دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی، تعاونیها، دهیاریها، شوراهای اسلامی و بهرهبرداران را برای تحقق این هدف ضروری دانست و گفت: توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری محصولات کشاورزی میتواند ارزش افزوده تولیدات منطقه را افزایش داده و فرصتهای شغلی پایدار در روستاها ایجاد کند.
وی همچنین از برنامهریزی برای معرفی جشنواره و محصول زغالاخته کلیبر در تهران خبر داد و افزود: با توجه به ظرفیتهای تجاری و فرهنگی منطقه، معرفی محصولات بومی آذربایجانشرقی در کشور ارمنستان نیز در دستور پیگیری قرار دارد تا زمینه صادرات و ورود این محصولات به بازارهای خارجی فراهم شود.
خدابخش ابراز امیدواری کرد با تداوم برنامهریزی و همکاری میان بخشهای مختلف، زغالاخته کلیبر به برندی ملی و بینالمللی تبدیل شود و در مسیر توسعه پایدار روستاها و بهبود معیشت مردم منطقه نقشآفرینی کند.
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