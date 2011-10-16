تغییر ذائقه غذایی ایرانیها در آینده بحران خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم منتصری ظهر یکشنبه در همایش روز جهانی غذا افزود: ایرانیان از بهترین نوع غذا برخوردار هستند ولی متاسفانه با توجه به فرهنگهای وارداتی کمتر توجه ای به ارزشهای غذاهای ایرانی می شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر شاهد تغییر سلیقه های مردم در خصوص مصرف غذا هستیم.

معاون غذا و دارو علوم پزشکی شیراز با بیان اینکه ورود فرهنگ دیگر کشورها به راحتی با استفاده از نوع غذاهای آنها ممکن است، یادآور شد: سالیان سال غذاهای ایرانی و محلی باعث در کنار هم قرار گرفتن اعضای یک خانواده می شد در حالیکه امروز شاهدیم غذایی در خانواده ها مصرف می شود که هرکس با در دست گرفتن تکه ای از آن احتیاجی به نشستن در کنار خانواده را پیدا نمی کند و اینگونه رفتارها برخلاف فرهنگی ایرانیان است.

منتصری ادامه داد: برای ما فرهنگ سازی کردن و متناسب با فرهنگ وارداتی غذاهای خود را نیز بر ما تحمیل کرده اند و امروز توانسته اند که ما را از فرهنگ غذایی اصیل ایرانی و محلی محروم کنند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر میزان تولید در کشور با احتساب فرمول عرضه و تقاضا نیست، یادآور شد: میزان تولید در گذشته با توجه به عرضه و تقاضا انجام میشد در حالیکه امروز دیگر به فرمول عرضه و تقاضا توجه نمی شود بلکه با توجه به تغییر سلائق مردم نوع غذاهای مختلف ارائه می شود و با توجه به مباحث مختلف سلیقه های مردم تغییر کرده است.

معاون غذایی و دارویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز تاکید کرد: از طرفی باید توجه داشت که تولید باید متناسب با نوع فرهنگ و ذائقه مردم منطقه عرضه شود.

منتصری با بیان اینکه مسئولان استان باید برای جلوگیری از توسعه فرهنگهای غذایی وارداتی تلاش کنند، گفت: مسئولین اجرایی و سیاسی استان باید تلاش کنند تا زمینه های نظارتی و قانونی ارائه غذاهای مختلف در سطح شهر را کنترل کنند و از طرفی با انجام کار های فرهنگی توجه به غذا های ایرانی اصیل را افزایش دهند.