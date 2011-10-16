پربازدیدترین اخبار روز؛ از آتش در رم تا عافیت در ژاپن

اولین خبرپربازدید امروز یکشنبه مربط به گزارشی است که برخی خبرگزاری ها درباره تصمیم آمریکا مبنی بر خارج کردن تمام نظامیان خود از عراق منتشر کرده اند.

بر اساس توافقنامه امنیتی بغداد-واشنگتن، آمریکا باید نظامیان خود را تا پایان سال جاری میلادی از عراق خارج کند. پیشتر قرار بود حدود پنج هزار نظامی آمریکایی به عنوان مربی در عراق باقی بمانند، اما امروز برخی خبرگزاری ها از لغو این تصمیم خبر می دهند.

دومین خبر داغ امروز مربوط به برگزاری تظاهرات ضد سرمایه داری در سراسر جهان است که دیروز شنبه از آمریکا تا آسیا در کشورهای مختلف برگزار شده بود.

مهمترین تظاهرات ضد سرمایه داری دیروز در شهر رم برگزار شد که با آتش زدن خودروها از سوی معترضان همراه بود. دیروز شنبه همزمان با تظاهرات ضد سرمایه داری در بیش از هزار شهر آمریکا، اعتراضات فراگیر در 82 کشور مختلف جهان از جمله کانادا، مجارستان، آلمان، ایتالیا، پرتغال و هلند بر پا شد.

سومین خبرپربازدید امروز مربوط به گزارشی است که برخی رسانه ها درباره فشار رئیس جمهور آمریکا به آژانس بین المللی انرژی اتمی برای انتشار گزارش علیه ایران منتشر کرده اند.

باراک اوباما در حال فشار بر بازرسان هسته ای سازمان ملل متحد است تا اطلاعات محرمانه و طبقه بندی شده ای را که به ادعای این روزنامه نشان می دهد که ایران در حال طراحی و آزمایش فناوری تسلیحات هسته ای است منتشر کند.

چهارمین خبرپربازدید امروز مربط به تبادل اسرای فلسطینی با یک نظامی صهیونیست است که امروز فهرست اسامی زندانیانی که قرار است آزاد شوند منتشر شده است.

رژیم صهیونیستی صبح امروز اسامی 477 نفر از این افراد را که قرار است در مرحله نخست تبادل اسرا آزاد شوند، منتشر کرد. 450 نفر از این اسرا مرد و 27 نفر دیگر زن هستند.

خبر بعدی مربوط به سفر بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به ژاپن و تمجید این بازرسان از اقدامات توکیو در مقابله با تشعشعات هسته ای است.

ژاپن در اوایل سال جاری میلادی گرفتار زلزله و سپس سونامی شد که این بلایای طبیعی خسارات زیادی به زیرساخت های ژاپن از جمله نیروگاه هسته ای فوکوشیما زدند که دولت ژاپن برای حفظ جان شهروندان فعالیت این نیروگاه را متوقف کرد.