فراز کمالوند: فوتبال ادامه دارد؛ باید صبوری کرد

خرم‌آباد - سرمربی خیبر خرم‌آباد با اشاره به شکست این تیم مقابل پیکان تهران در بازی امروز، گفت: فوتبال ادامه دارد؛ باید صبوری کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، فراز کمالوند عصر امروز دوشنبه در نشست بعد از بازی مقابل پیکان تهران با اظهار داشت: ما تلاش کردیم که بازی را ببریم، نیمه اول کاملاً حاکم بر بازی بودیم، چند موقعیت ۱۰۰ درصد گل‌زنی داشتیم، اولین ضربه‌ای که در چارچوب ما زده شد، گل شد، اما نیمه دوم از لحاظ بدنی افت کردیم و طبیعی هم هست، وقتی یک بازی ۹۰ دقیقه را ۱۰ نفره بازی می‌کنی و بعد به ۹ نفره منتهی می‌شود، اثرات آن را در بازی بعدی می‌بینی.

وی با تأکید بر اینکه جای نگرانی وجود ندارد، اول مسابقات است، فوتبال ادامه دارد، باید صبوری کرد، گفت: من دیروز هم گفتم ۶۰ درصد تیم تغییر کرده است، حوصله باید کرد، نفرات جدید خودشان را با شرایط تیم وفق بدهند.

سرمربی خیبر خرم‌آباد در ادامه با بیان اینکه تازه ما الان در هفته سوم هستیم، هنوز اتفاقی رخ نداده است، گفت: ما سه بازی کرده‌ایم، امروز هم اولین شکست ما بود، ما در این بازی پنج مهره اصلی خود را نداشتیم، امروز شاکله تیم مقداری به‌هم‌ریخته بود، ولی من اعتقاد دارم باید حوصله و صبوری کرد، اول مسابقات است، این مسابقات پی‌درپی که چهار روز چهار روز دارد برگزار می‌شود، فرصت ریکاوری و درست‌کردن تیم را نمی‌دهد.

کمالوند، بیان داشت: داوری خوب بود، آقای «بیژن حیدری» همیشه داور خوبی بوده است، مسلط داوری می‌کند، من فکر می‌کنم بازی امروز مشکل داوری نداشت. باید منصف باشیم، بچه‌ها هم تلاششان را کردند، وقتی تیم هم نتیجه نمی‌گیرد، کسی که پاسخگو است، مربی است، من از بچه‌ها راضی هستم، تلاش خود را کردند، فاصله دو بازی کم بود، مقداری افت بدنی داشتیم، سعی می‌کنیم شرایط را بهتر کنیم.