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۲۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۴:۴۷

آیت الله نورمفیدی:

وحدت جوامع اسلامی آرمان انقلاب اسلامی است

وحدت جوامع اسلامی آرمان انقلاب اسلامی است

گرگان - خبرگزاری مهر: نماینده مقام معظم رهبری در استان گلستان گفت: وحدت جوامع اسلامی از اهداف بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی بوده و امروز پرچمدار این آرمان، مقام معظم رهبری است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدکاظم نورمفیدی ظهر یکشنبه در دیداربا معاون اداری - مالی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت کشور با بیان اینکه برخلاف بسیاری از کشورها که وحدت به یک ابزار تبلیغاتی تبدیل شده، افزود: ایران اسلامی به دنبال خدمت رسانی یکسان به مسلمان است و شیعه و سنی برایش تفاوتی ندارد.

نماینده مردم استان گلستان درمجلس خبرگان رهبری، با اشاره به اینکه خدمت رسانی به منزله دخالت نمی باشد، تصریح کرد: هدف از خدمت رسانی، قرارگرفتن جامعه اهل سنت وعلمای آنها درجایگاه واقعی خویش است.
 
آیت الله نورمفیدی، با اشاره به سفرخود به کشورترکمنستان، اظهارداشت: بسیاری ازعلمای این کشور به تحصیل علوم حوزوی طلبه هایشان درایران رغبت بیشتری نشان می دادند.
 
وی عنوان کرد: فراهم کردن امکانات تحصیل برای طلاب خارجی، سبب می شود تا آنان با تفکرات تقریبی علوم را فراگیرند و این خدمت به وحدت عملی امت اسلامی محسوب می شود.
کد مطلب 1434469

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