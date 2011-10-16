وحدت جوامع اسلامی آرمان انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدکاظم نورمفیدی ظهر یکشنبه در دیداربا معاون اداری - مالی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت کشور با بیان اینکه برخلاف بسیاری از کشورها که وحدت به یک ابزار تبلیغاتی تبدیل شده، افزود: ایران اسلامی به دنبال خدمت رسانی یکسان به مسلمان است و شیعه و سنی برایش تفاوتی ندارد.

نماینده مردم استان گلستان درمجلس خبرگان رهبری، با اشاره به اینکه خدمت رسانی به منزله دخالت نمی باشد، تصریح کرد: هدف از خدمت رسانی، قرارگرفتن جامعه اهل سنت وعلمای آنها درجایگاه واقعی خویش است.

آیت الله نورمفیدی، با اشاره به سفرخود به کشورترکمنستان، اظهارداشت: بسیاری ازعلمای این کشور به تحصیل علوم حوزوی طلبه هایشان درایران رغبت بیشتری نشان می دادند.

وی عنوان کرد: فراهم کردن امکانات تحصیل برای طلاب خارجی، سبب می شود تا آنان با تفکرات تقریبی علوم را فراگیرند و این خدمت به وحدت عملی امت اسلامی محسوب می شود.