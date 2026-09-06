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۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۱۸

۱۹۰ شب ایستادگی یزدی‌ها در سنگر خیابان

۱۹۰ شب ایستادگی یزدی‌ها در سنگر خیابان

یزد - قرار شبانه مردم یزد در میادین و خیابان‌ها همچنان پر صلابت و اقتدار تداوم دارد.

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کد مطلب 6939499

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