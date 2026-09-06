https://mehrnews.com/x3cZgs ۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۱۸ کد مطلب 6939499 استانها یزد استانها یزد ۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۱۸ ۱۹۰ شب ایستادگی یزدیها در سنگر خیابان یزد - قرار شبانه مردم یزد در میادین و خیابانها همچنان پر صلابت و اقتدار تداوم دارد. دریافت 13 MB کد مطلب 6939499 کپی شد مطالب مرتبط ۱۸۹ شب؛ امتداد مطالبه خونخواهی رهبر شهید انقلاب در یزد مردم روایت ماندگار؛ ۱۸۷ شب حماسه میدان در استان یزد یزدیها در شب صد و نود و دوم هم به میدان آمدند مردم دارالعباده یزد سنگر خیابانی خود را رها نمیکنند شب متفاوت دلند با حضور پرشور مردم در تجمع شبانه تجمع شبانه مردم آزادشهر؛ تداوم حضور حماسی در خیابانها برچسبها یزد حیات شبانه حماسه حضور اجتماع مردمی
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