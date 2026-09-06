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۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۱۰

واژگونی مرگبار در محور خرانق به ساغند

واژگونی مرگبار در محور خرانق به ساغند

یزد - رئیس اورژانس استان یزد از فوت دو نفر و مصدومیت دو نفر بر اثر واژگونی یک دستگاه خودروی پراید در محور خرانق به ساغند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اورژانس استان یزد، جواد سهیلی گفت: واژگونی یک دستگاه خودروی پراید، در محور خرانق به ساغند رخ داد که به دنبال آن متاسفانه دو نفر جان خود را از دست دادند و دو نفر دیگر مصدوم شدند.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش حادثه، دو کد آمبولانس اورژانس به محل اعزام شد و با توجه به شرایط مصدومان، درخواست اعزام بالگرد اورژانس هوایی نیز انجام گرفت.

رئیس اورژانس استان یزد ادامه داد: هر دو مصدوم این حادثه توسط بالگرد اورژانس هوایی به بیمارستان مرکز استان منتقل شدند.

کد مطلب 6939542

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