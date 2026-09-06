واژگونی مرگبار در محور خرانق به ساغند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اورژانس استان یزد، جواد سهیلی گفت: واژگونی یک دستگاه خودروی پراید، در محور خرانق به ساغند رخ داد که به دنبال آن متاسفانه دو نفر جان خود را از دست دادند و دو نفر دیگر مصدوم شدند.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش حادثه، دو کد آمبولانس اورژانس به محل اعزام شد و با توجه به شرایط مصدومان، درخواست اعزام بالگرد اورژانس هوایی نیز انجام گرفت.

رئیس اورژانس استان یزد ادامه داد: هر دو مصدوم این حادثه توسط بالگرد اورژانس هوایی به بیمارستان مرکز استان منتقل شدند.