به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احمدی شامگاه یکشنبه در اجتماع مردم سرپل‌ذهاب با اشاره به جایگاه پرافتخار این شهرستان در تاریخ دفاع مقدس و حماسه‌آفرینی‌های بازی‌دراز، بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی تأکید کرد.

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه حضرت نبی‌اکرم (ص) استان کرمانشاه اظهار کرد: دشمن امروز با استفاده از جنگ شناختی و روایت‌سازی تلاش می‌کند میان مردم دوقطبی ایجاد کرده و اتحاد و انسجام جامعه را تضعیف کند.

وی هوشیاری در برابر این اقدامات را ضروری دانست و افزود: نباید اجازه داد دشمن با ایجاد اختلاف و برجسته کردن مسائل و مشکلات، روحیه مردم را تحت تأثیر قرار دهد و زمینه تضعیف اتحاد ملی را فراهم کند.

حجت‌الاسلام احمدی با تأکید بر اهمیت تبیین توانمندی‌های کشور گفت: در کنار توجه به مشکلات، باید ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و اقتدار جمهوری اسلامی نیز برای مردم به‌درستی روایت و تبیین شود تا دشمن نتواند با روایت یک‌جانبه از مشکلات، فضای جامعه را تحت تأثیر قرار دهد.

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه حضرت نبی‌اکرم (ص) استان کرمانشاه همچنین از صبر و نجابت مردم در شرایط دشوار اقتصادی قدردانی کرد و گفت: مردم در این شرایط همراهی و صبوری خود را نشان داده‌اند و مسئولان باید با جدیت بیشتری برای رفع مشکلات معیشتی و مدیریت بازار تلاش کنند.

وی خاطرنشان کرد: پیام مردم سرپل‌ذهاب باید حفظ وحدت و انسجام باشد و نباید اجازه داد دشمن از اختلاف و دوقطبی‌سازی برای ضربه زدن به کشور استفاده کند.

حجت‌الاسلام احمدی در پایان بر ضرورت حفظ حضور و انسجام مردم تأکید کرد و گفت: نباید میدان را خالی کنیم و باید با هوشیاری در برابر تلاش‌های دشمن برای ایجاد شکاف و اختلاف ایستادگی کنیم.