به گزارش خبرنگار مهر، عارف حاجیعیدی، بازیکن تیم فوتبال سپاهان شامگاه یکشنبه ۱۵ شهریور پس از برتری تیمش در برابر استقلال خوزستان در هفته ششم لیگ برتر در ورزشگاه نقشجهان اظهار داشت: تمام بازیها سخت است، بازی راحتی نداریم، امیدوارم بازی بعدی را ببریم و تیم روند خوب خود را بعد از تعطیلات هم ادامه دهد.
وی افزود: ما پاس به عقب نمیدهیم، تیم هایی که در برابر ما قرار میگیرند، عقب بازی میکنند. ما نمیخواهیم بازی را بلند کنیم و رو به بازی هوایی بیارویم، ما باید پاس دهیم تا فضا ایجاد شود.
حاجیعیدی تصریح کرد: من تمان تلاشم را میکنم بهترین خودم باشم و مثل یک سرباز برای سپاهان تا زمانی که قرارداد دارم بجنگم.
بازیکن سپاهان در خصوص آرای انضباطی دیدار با استقلال گفت: من کار اشتباهی انجام دادم، چنین بازیکنی نیستم و در ۱۰ سال گذشته این موضوع را نشان دادم؛ در بازی با استقلال خانواده من در vip نشسته بودند.
وی ادامه داد: ۱۰ هوادارا با پیراهن آبی به من فحش ناموسی دادند، من بازیکن حرفهای هستم؛ اتفاقاتی که در زمین فوتبال میافتد طبیعی است، بیرون از زمین تمام این اتفاقات فراموش میشود.
حاجیعیدی در پایان گفت: من نمیگویم کاری نکردم، شهامت عذرخواهی از هواداران سپاهان و کسانی که برایشان سوتفاهم ایجاد شده بود را داشتم، بازی خودم را انجام میدهم، این که در گذشته چه رایی برای دیگر بازیکنان صادر شده یا نشده است؛ ندارم، تمرکزم روی تیم خودم است و امیدوارم این بردها ادامهدار باشد.
نظر شما