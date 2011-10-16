تهران و آنکارا خواهر خوانده می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن حسین پور سفیر ایران در آنکارا امروز با ملیح گوکچک شهردار آنکارا دیدار و در خصوص مسائل مورد علاقه دو کشور و دعوت شهردار تهران از وی برای سفر به تهران و امضای خواهر خواندگی شهرهای تهران و آنکارا گفتگو و مذاکره کرد .

سفیر جمهوری اسلامی ایران در این دیدار ضمن اشاره به سفر شهردار تهران به ترکیه برای شرکت در دومین نشست اجلاس شهرداران آسیائی در استانبول در فروردین ماه سال جاری از طرف قالیباف از شهردار آنکارا برای سفر به کشورمان دعوت بعمل آورد.

در این دیدار همچنین از شهردار آنکارا برای شرکت در نخستین همایش علمی تحت عنوان " شهرداری بمنزله نهاد اجتماعی " که در بهمن ماه در تهران برگزار می شود دعوت بعمل آمد.

ملیح گوکچک شهردار آنکارا ضمن اشاره به توسعه روابط دو کشور در همه زمینه ها و اینکه آماده همکاری با شهرداری تهران هستند اظهار داشت که ما هنوز منتظر سفر قالیباف به آنکارا هستیم و مجددا از ایشان دعوت می کنیم تا در تاریخی بعد از 20 نوامبر به آنکارا سفر کنند و ما آماده استقبال از ایشان در آنکارا برای توسعه روابط بین شهرداری های دو پایتخت هستیم.

وی ابراز امیدواری کرد تا سند خواهر خواندگی بین شهرهای تهران و آنکارا در این سفر امضا شود .

شهردار آنکارا همچنین ضمن اشاره به روابط خوب بین دو کشور از حسادت بعضی کشورها از این روابط یاد کرد و اظهار داشت: دشمنان دو کشور در صدد تخریب این روابط هستند و هر از چند گاهی مسائلی را مطرح و در رسانه های خود جار وجنجال براه می اندازند و متاسفانه رسانه های دو کشور نیزبدون اطلاع از نیات آنها اینگونه خبرها را منتشرمی کنند. دو کشورباید برای حفظ این روابط که تلاش زیادی کشیده شده است تا به اینجا برسیده هوشیار باشند.

شایان ذکر است که لزوم مراقبت از روابط موضوعی است که طی چند هفته اخیر از سوی مقامات دو کشور ایران و ترکیه مطرح شده و ملیح گوکچک شهردار آنکارا آخرین مقامی است که این نکته را به زبان می آورد .