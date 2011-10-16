واحدهای صنفی در مشهد سرشماری می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، علی صفرزاده ظهر یکشنبه در کارگروه آموزشی رؤسای ادارات اصناف و رابطان پایگاه اطلاع رسانی اصناف در محل این سازمان اظهار داشت: تیم های بازرسی که در 36 منطقه مشهد در شش پایگاه مستقر هستند نسبت به سرشماری حدود 110 هزار واحد صنفی شهر اقدام می کنند.

وی افزود: نتایج این سرشماری تا پایان آبان ماه سال جاری قابل بهره برداری و تحلیل خواهد بود.

صفرزاده به تشکیل اتحادیه مجازی برای مجتمع های تجاری و بازارهای بزرگ و تجمیع نمادین حدود 270 مجتمع و بازار بزرگ مشهد در این اتحادیه اشره کرد.

وی اظهار داشت: 25 هزار واحد صنفی با تأسیس مجتمع های تجاری جدید به واحدهای صنفی مشهد اضافه خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه تلاش ها در جهت ترفیع جایگاه و منزلت اصناف طی سال های اخیر اثربخش بوده است، گفت: اصناف در اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها، تنظیم بازار سه ماهه آخر سال 89 و شش ماهه سالجاری عملکرد مطلوبی داشته اند و مردم از اعتماد و تعامل متقابل جامعه اصناف با دولت بهره مند شده اند.

صفرزاده به واگذاری تصدی گری ها و بخش عمده ای از امور تنظیم بازار به سازمان های صنفی بر اساس سیاستهای کلی وزارتخانه اشاره کرد و افزود: واگذاری کامل مدیریت بازرسی های صنفی به خود اصناف با تمام سازوکارها و ابزارها، واگذاری کمیته نرخگذاری کالا و خدمات و تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل های صدور پروانه کسب از جمله اموری است که به اصناف استان واگذار شده و می تواند الگوی موفقی برای سایر استان ها باشد.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با بیان اینکه ارتباط بازرسی اصناف و تعزیرات حکومتی استان، بدون واسطه و مستقیم شده است، تصریح کرد: طی سال گذشته حدود 460 هزار مورد بازرسی در استان توسط مدیریت بازرسی و نظارت اصناف استان انجام شد که با احتساب میانگین 10 درصد تخلف یابی، حدود 45 هزار تخلف کشف و تشکیل پرونده و برخورد شده است.

وی با اشاره به ادغام صنعت و صنف در وزارتخانه جدید گفت: باید تسهیلات قانون احداث شهرک های صنعتی و صنایع کوچک برای واحدهای صنفی نیز تسری پیدا کند.

لازم به ذکر است، دومین کارگاه آموزشی رؤسای ادارات اصناف و رابطان پایگاه اطلاع رسانی اصناف با حضور رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان کشور، قائم مقام معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانهای کشور به مدت دو روز طی روزهای 24 و 25 مهر در مشهد در حال برگزاری است.