صبا با جوانان شایسته قمی در تعقیب مدعیان لیگ سیزدهم است

مهدی جعفری‌یگانه در گفتگو با خبرنگار مهر، با تمجید از بازی درخشان بازیکنان تیم فوتسال صبای قم در هفت هفته گذشته رقابت های لیگ برتر فوتسال، بیان داشت: اگر کمی باهوش عمل می‌کردیم، حتی می‌توانستیم فیروز صفه را نیز در اصفهان شکست دهیم و با هفت پیروزی در صدر جدول رده بندی لیگ برتر فوتسال قرار بگیریم.



وی ادامه داد: کار‌گروهی عالی و بازی هماهنگ اوج توانمندی فوتسالیست‌های صبای مقابل رقبای خود در این فصل تا این هفته بوده است و بازیکنان ما توانایی خود را به حدی به رخ حریفان کشاندند که شاید تا قبل از آغاز لیگ کسی این چنین ظاهر شدن در لیگ برتر را از آنها انتظار نداشت.



مدیر تیم فوتسال صبای قم تصریح کرد: جوانان تیم صبای هر کدام دارای توانمندی‌های خاصی هستند و به حدی خوب و مفید ظاهر شدند که نشان داد تیم ما در لیگ برتر این فصل می‌تواند بهتر از شرایط فعلی نیز باشد، بنابراین برای کسب موفقیت در بازی‌های آینده نیز باید قوی‌تر از این باشیم.



وی با اشاره به بازی آینده تیم فوتسال صبای مقابل حفاری ملی ایران، اظهار داشت: صبای در این مسابقه خارج از خانه با انگیزه و توان بالا به میدان خواهد رفت و امیدوارم با ادامه بازی‌های درخشان خود بتوانیم در مقابل این تیم نیز به نتیجه مطلوب دست یابیم.



جعفری یگانه افزود: شرایط جدول رده‌بندی مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور به گونه‌ای است که می‌توانیم با غلبه بر حفاری ملی ایران و همچنین تداوم پیروزی ها در بازی های خانگی، مدعی قهرمانی لیگ برتر نیز باشیم که اگر این اتفاق رخ دهد، ثابت کرده ایم که قم مهد فوتسال کشور است.



وی در ادامه با اشاره به نحوه پیگیری تمرینات تیم فوتسال صبای قم برای ادامه بازی‌های لیگ برتر، بیان داشت: تیم ما تا روز گذشته استراحت کرد و بلافاصله دور جدید تمرینات را از امروز از سر می‌گیریم تا با توان بیشتر در ادامه لیگ مقابل حریفان قرار بگیریم.



تیم فوتسال صبای قم در هشتمین مسابقه خود در سیزدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور بعد از بازگشت تیم ملی فوتسال کشورمان از بازی‌های بین‌المللی جایزه بزرگ برزیل، در دیداری خارج از خانه در اهواز به مصاف تیم فوتسال حفاری ملی ایران می‌رود.



تیم فوتسال صبای قم آخرین بار در دیداری خانگی از هفته هفتم نیم فصل نخست مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور، در سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم با نتیجه چهار بر سه از سد تیم فوتسال دبیری تبریز آخرین تیم جدول رده بندی لیگ برتر فوتسال گذشت تا به لطف عملکرد خوب خود با کسب 18 امتیاز از شش پیروزی و یک باخت در رده سوم جدول رده بندی قرار دارد.

