تلاشم را برای حضور در تیم ملی فوتسال به کار می گیرم

امید ابراری نیا در گفتگو با خبرنگار مهر ارتباط با شرایط تیمش در فصل جاری رقابتهای باشگاههای کشور گفت: تا کنون به 80درصد آمادگی مورد نظر رسیدیم و در ادامه لیگ به هماهنگی کامل خواهیم رسید. به هر ترتیب ما در این فصل در آرامش کامل بازیهای خود را دنبال می کنیم و بر خلاف فصل قبل که به خاطر حواشی اطراف تیم همیشه با استرس بازی می کردیم.

وی با اشاره به حضور تیم ملی فوتسال ایران در گرند پریکس برزیل گفت: خوشحالم که هم تیمیهای جوان و با انگیزه ام در این تیم حضور دارند. مهدی جاوید و حسین طیبی می توانند برای ایران در این مسابقات مثمر ثمر باشند و به موفقیت این تیم در گرند پریکس بسیار امیدوارم.

دروازه بان تیم فوتسال فولاد ماهان گفت: آنقدر انگیزه دارم که باز هم به تیم ملی دعوت شوم و حتما مربیان تیم ملی در این فصل بازیهای مرا در فولاد ماهان زیر نظر دارند. من آخرین بار در ازبکستان همراه تیم بودم که قهرمان آسیا شدیم. در رقابتهای گرند پریکس هم در سه دوره حضور داشتم و در مقطعی کاپیتان تیم ایران بودم. نهایت تلاشم این است که باز هم به تیم ملی دعوت شوم و در عین حال بتوانم در این فصل با فولاد ماهان قهرمانی در لیگ برتر را بار دیگر تجربه کنم.