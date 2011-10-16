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۲۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۶:۳۳

در چهار محال و بختیاری/

92 عنوان برنامه در هفته کاهش بلایایی طبیعی اجرا شد

92 عنوان برنامه در هفته کاهش بلایایی طبیعی اجرا شد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بحران چهار محال و بختیاری از اجرای 92 عنوان برنامه در هفته کاهش بلایایی طبیعی در سطح استان خبر داد.

ستار فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه شعار هفته کاهش بلایی طبیعی در استان جامعه ایمن ، آرامش ایمنی است، اظهار داشت: جامعه ایمن را می توان زمانی در بین  مردم به وجود آورد که آموزش صورت گرفته و مردم از نظر عمومی به ارتقای عمومی و شناخت کافی رسیده باشند.

وی افزود: در هفته کاهش بلایایی طبیعی در استان عمده محوریت برنامه ها در راستای آموزشهای تخصصی و عمومی، آمادگی جسمانی، تمرین و ... بوده است.

رئیس سازمان بحران چهار محال و بختیاری بیان داشت: برنامه هایی از قبیل مانور امداد و نجات و چند منظوره، مانور ستاد میزی، جلسات و کارگروه های تخصصی  و تهیه و توزیع بروشورهای فرهنگی و ... از جمله برنامه های هفته کاهش بلایی طبیعی در استان بوده است.

کد مطلب 1434727

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