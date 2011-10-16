92 عنوان برنامه در هفته کاهش بلایایی طبیعی اجرا شد

ستار فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه شعار هفته کاهش بلایی طبیعی در استان جامعه ایمن ، آرامش ایمنی است، اظهار داشت: جامعه ایمن را می توان زمانی در بین مردم به وجود آورد که آموزش صورت گرفته و مردم از نظر عمومی به ارتقای عمومی و شناخت کافی رسیده باشند.

وی افزود: در هفته کاهش بلایایی طبیعی در استان عمده محوریت برنامه ها در راستای آموزشهای تخصصی و عمومی، آمادگی جسمانی، تمرین و ... بوده است.

رئیس سازمان بحران چهار محال و بختیاری بیان داشت: برنامه هایی از قبیل مانور امداد و نجات و چند منظوره، مانور ستاد میزی، جلسات و کارگروه های تخصصی و تهیه و توزیع بروشورهای فرهنگی و ... از جمله برنامه های هفته کاهش بلایی طبیعی در استان بوده است.