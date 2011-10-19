شناسایی 214رشته کار خانگی/ جزئیات ایجاد 760هزار شغل جدید

محمدحسین فروزان مهر در گفتگو با مهر با بیان اینکه طبق اسناد پشتیبان بازار کار و اشتغال، گروه بندی های مختلفی برای دستیابی به اهداف صورت گرفته است، گفت: 19.4 درصد از سهم اشتغالی که در برنامه هدف گذاری شده است باید از طریق مشاغل خرد، کسب و کارهای کوچک و خانگی محقق شود.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار داشت: با توجه به هدف گذاری که در سال 90 صورت گرفته است به میزان 500 هزار فرصت جدید شغلی باید از این محل (مشاغل خرد، خانگی و کوچک) فراهم شود.

فروزان مهر با تاکید بر اینکه طبق بسته سیاستی و نظارتی بانک مرکزی، منابع خوبی نیز برای این کار پیش بینی و طراحی شده است، تاکید کرد: پیش بینی این است که حداقل 500 تا 760 هزار فرصت شغلی در کشور از این طریق ایجاد شود.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیان داشت: مشاغل خانگی توسط قانونگذار مورد توجه قرار گرفت و ما در خرداد ماه سال گذشته قانون حمایت و ساماندهی مشاغل خانگی را از مجلس گرفتیم.

وی با اشاره به اینکه طبق سیاست های این بخش، تقریبا 20 دستگاه اجرایی با این موضوع در ارتباط هستند، اظهار داشت: مشاغل خانگی نیازمند تعریف است و روشن است که فعالیت هایی باید توسط اعضای خانوار انجام شود که آزار و اذیتی برای همسایه ها نداشته باشد.

به گفته فروزان مهر، در طرح ایجاد و گسترش مشاغل خانگی برخی منابع پشتیبان پیش بینی شده است که بتوانند تولیدکنندگان خانگی را مورد حمایت قرار دهند اما در بخش عرضه محصول خودشان باید اقدام کنند.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گسترش تعاونی ها و اتحادیه ها در عرصه گسترش محصولات خانگی را حائزاهمیت دانست و بیان داشت: 214 رشته برای بحث مشاغل خانگی تعریف و شناسایی شده است که حدود 120 رشته به حوزه صنایع دستی بر می گردد.