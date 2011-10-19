تبادل اسرای اعراب و اسرائیل از 1948 تاکنون/ شالیت سی امین تبادل

هفته گذشته پس از گذشت پنج سال از اسارت گلعاد شالیت نظامی صهیونیست توسط گروه های مقاومت فلسطین در 25 ژوئن 2006 ، توافقی میان تل آویو و حماس برای مبادله هزار و 27 اسیر فلسطینی در ازای آزادی شالیت و اسرای فلسطینی به دست آمد.

در مرحله نخست این تبادل اسرا که امروز در حال انجام است 477 اسیر فلسطینی و شالیت آزاد خواهند شد و در مرحله دوم که 2 ماه دیگر اجرا خواهد شد بقیه اسرا آزاد می شوند.

رژیم صهیونیستی از زمان اشغال فلسطین در سال 1948 تاکنون بیش از 800 هزار فلسطینی و هزاران شهروند و نظامیان عرب را به اسارت گرفته است. این در حالی است که گروه های مقاومت فلسطین و لبنان تاکنون ده ها نفر از نظامیان صهیونیست را تاکنون به اسارت گرفته اند.

تبادل اسرای فلسطینی با گلعاد شالیت سی امین قرارداد تبادل اسرا میان اعراب و رژیم صهیونیستی از سال 1948 تاکنون به شمار می رود.

مهمترین تبادل اسرایی که تاکنون صورت گرفته است عبارتند از:

- پس از جنگ 1948، 156 نظامی اسرائیلی در مصر، 673 نفر در اردن، 48 نفر در سوریه و 8 نظامی در لبنان اسیر بودند که در مقابل هزار و 98 مصری، 28 سعودی، 25 سودانی، 24 یمنی، 17 اردنی، 36 لبنانی، 57 سوری و 5 هزار و 21 فلسطینی نیز در اسارت رژیم صهیونیستی قرار داشتند که در چارچوب تبادل اسرا آزاد شدند.

- 1954: نیروهای سوریه 5 نظامی صهیونیست را در عملیاتی ویژه در بلندی های جولان به اسارت گرفتند که یکی از این نظامیان به نام "اوری ایلان" در زندان سوریه خودکشی کرد و جسد وی در سال 1955 به فلسطین اشغالی تحویل داده شد و 4 نظامی دیگر در سال 1956 پس از 15 ماه اسارت در ازای آزادی 41 اسیر سوری آزاد شدند.

- 1957: در ازای آزادی 4 نظامی صهیونیست بیش از 5 هزار و 500 مصری آزاد شدند.

- 1968: در این سال برای نخستین بار تبادل اسرا با اسرائیل از انحصار کشورهای عربی خارج شد و گروه های مقاومت نیز به ایفای نقش در این رابطه پرداختند. مبارزان فلسطینی وابسته به جبهه خلق برای آزادی فلسطین یک هواپیمای اسرائیلی وابسته به شرکت هواپیمایی "العال" را که با بیش از 100 سرنشین از رم به سوی تل آویو در حرکت بود را ربوده و به الجزایر منتقل کردند.

عملیات آزادی این افراد در ازای آزادی 37 اسیر فلسطینی دارای محکومیت های طولانی از طریق صلیب سرخ جهانی انجام گرفت.

- 1974: 65 اسیر فلسطینی در ازای آزادی 2 جاسوس اسرائیلی در مصر آزاد شدند.

- 1983: در ازای آزادی 6 تن از نظامیان ویژه اسرائیلی تمامی 4 هزار و 700 اسیر فلسطینی و لبنانی در بازداشتگاه انصار که در جنگ بیروت در سال 1982 به اسارت درآمده بودند و نیز 65 اسیر فلسطینی در زندان های اسرائیل آزاد شدند. این عملیات تبادل اسرا میان رژیم صهیونیستی و جنبش فتح صورت گرفت.

- 1984: 311 اسیر سوری در ازای 6 صهیونیست در شهر القنیطره آزاد شدند.

- 1985: 3 نظامی اسرائیلی که توسط جبهه خلق برای آزادی فلسطین در لبنان اسیر شده بودند در ازای آزادی هزار و 150 اسیر فلسطینی و لبنانی و شماری دیگر از اسرای عرب به رژیم صهیونیستی تحویل داده شدند.

- 1998: در این تبادل اسرا که میان حزب الله و رژیم صهیونیستی صورت گرفت در ازای تحویل جسد یک نظامی اسرائیلی به صهیونیست ها 60 اسیر لبنانی آزاد شدند و همچنین پیکر 40 شهید لبنانی نیز تحویل داده شد.

- 2004: در این سال یکی از مهمترین عملیات های تبادل اسرا میان حزب الله و رژیم صهیونیستی با میانجیگری آلمان انجام شد. در جریان این عملیات 400 اسیر فلسطینی و 23 اسیر لبنانی در ازای تحویل اجساد 3 نظامی اسرائیلی آزاد شدند و همچنین نقشه اراضی مین گذاری شده در جنوب لبنان و البقاع غربی و نیز پیکر 59 شهید لبنانی به حزب الله تحویل داده شد.

2008: یکی دیگر از مهمترین عملیات های تبادل اسرا میان حزب الله و صهیونیست ها نیز در این سال انجام شد به طوری که در ازای تحویل اجساد 2 نظامی صهیونیست که در جنگ 33 روزه به هلاکت رسیده بودند سمیر قنطار و 3 اسیر لبنانی و نیز شماری از اسرای فلسطینی آزاد شدند و نیز پیکر صدها شهید فلسطینی و لبنانی نیز تحویل حزب الله داده شد.