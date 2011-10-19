به گزارش خبرگزاری مهر، در روزهای پایانی هفته شبکههای سیما 13 فیلم سینمایی و تلویزیونی را به روی آنتن میفرستند.
فیلم سینمایی "سگ را بجنبان" به کارگردانی بری لونیسون پنجشنبه 28 مهر ساعت 22:15 روی آنتن شبکه یک سیما میرود. درخلاصه داستان فیلم آمده است: کمی پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، به نظر میرسد به خاطر رسواییهایی که پیش آمده، رئیس جمهورمجدداً انتخاب نشود، به همین دلیل... فیلم سینمایی "سگ را بجنبان" محصول سال 1997کشورآمریکا است.
فیلم تلویزیونی "اِشلو" به کارگردانی صادق پروینآشتیانی و تهیه کنندگی هادی اکبرخواه و محسن افتخاری جمعه 29 مهرماه ساعت 16 ازشبکه یک سیما پخش میشود. این فیلم مربوط به زمانی میشود که پس ازعدم توفیق ایران در دوران دفاع مقدس درعملیاتهای والفجر مقدماتی، والفجر 1 و رمضان، فشارهای اقتصادی و سیاسی دولتمردان غرب بر ایران، حضرت امام خمینی(ره) فرمان عملیات والفجر2 را صادر میکنند تا فضای ایجاد شده برای معرفی عراق به عنوان پیروز نبرد را مردود اعلام کنند. کورش سلیمانی ، سعید داخ و سینا کرمی در "اِشلو" بازی کردهاند.
فیلم تلویزیونی "قصههای مجید" به کارگردانی و تهیه کنندگی کیومرث پوراحمد پنجشنبه 28 مهرماه ساعت 14:30 ازشبکه دو سیما پخش میشود. این فیلم درباره وقتی است که مجید تصمیم دارد فیلمی بسازد، بنابراین دوربینی را از انجمن سینمای جوان تهیه میکند اما پول ندارد. او تصمیم میگیرد به کاربنایی مشغول شود تا پولی فراهم کند.
فیلم سینمایی "علی و دنی" به کارگردانی وحید نیکخواه آزاد و تهیه کنندگی وحید نیکخواه آزاد و مژگان اسکویی جمعه 29 مهرماه ساعت 17:30 ازشبکه دو سیما پخش میشود. در این فیلم خواهید دید: دنی نوجوانی انگلیسی که بازیگر سینماست، برای یکی از بستگانش ماجرای سفرش به اصفهان را تعریف میکند ، دنی که فیلمی در جشنواره کودک دارد، همراه با کارگردان و چند نفر دیگر به اصفهان میآید و با علی که او هم بازیگر است، هم اتاق میشود. مهدی لطفی ، نیک رابینسون ، اکبرعبدی، حسین محبوب و جمشید جهان زاده در "علی و دنی" بازی کردهاند.
فیلم تلویزیونی "قرار ما این نبود" به کارگردانی منوچهر هادی و تهیه کنندگی محمد رضا شفیعی جمعه 29 مهرماه ساعت 23 ازشبکه دو سیما روی آنتن میرود. درخلاصه داستان فیلم با بازی نادر سلیمانی ، شهره سلطانی و مهدی صبایی آمده: ناصر مرد میانسالی که سالها راننده ترانزیت است، همواره سودای تاسیس یک شرکت بزرگ حمل و نقل را داشته است.
فیلم تلویزیونی "برج مراقبت" پنجشنبه 28 مهرماه ساعت20:30 از شبکه سه سیما روی آنتن میرود. دراین فیلم خواهید دید: بهرام ناصری کنترل گر برج مراقبت فرودگاه کیش به خاطر بعضی از مشکلات خانوادگی که با همسرش لاله دانش دارد، به شدت درگیری ذهنی پیدا کرده است. او در محل کارخود با فرمانی اشتباه برای فرود هواپیمایی به باند فرودگاه باعث به وجود آمدن فاجعهای مرگ بار میشود اما... روناک یونسی ، محمد حاتمی و شهروز ابراهیمی از بازیگران اصلی فیلم تلویزیونی "برج مراقبت" به کارگردانی کاظم معصومی و تهیه کنندگی امیرحسین شریفی هستند.
فیلم سینمایی "آفتاب سرخ" پنجشنبه 28 مهرماه ساعت 24 از شبکه سه سیما پخش خواهد شد. درخلاصه داستان فیلم آمده: آریزونا سال 1870، لینک و گوچ به قطاری دستبرد میزنند، ولی گوچ به لینک خیانت کرده و با پولها میگریزد و لینک به دست ساکاگوچی سفیر ژاپن که به واشنگتن میرود اسیر میشود. "آفتاب سرخ" محصول سال 1971 کشورهای ایتالیا ، فرانسه و اسپانیا به کارگردانی ترنس یانگ و با بازی چارلز برانسون و توشیرو میفوون ساخته شده است.
فیلم سینمایی "سنگ سیاه" جمعه 29 مهرماه ساعت 14:15 از شبکه سه سیما پخش میشود. "سنگ سیاه" با نمایش زندگی و کارکنان معدن آغاز میشود. معدن مالک خصوصی دارد و چندین کارفرما در معادن، زغال سنگ استخراج میکنند. سیستم استخراج بسیار قدیمی است و معادن هر ازگاهی دچار ریزش میشوند. این فیلم با بازی شیشی کاپورا و راکی گولزارمحصول سال 1979 کشورهند به کارگردانی پاش چوپرا ساخته شده است.
فیلم سینمایی "کشتی گوست لوف" جمعه 29 مهرماه ساعت 20:30 در قالب برنامه "سینما4" از شبکه چهار سیما روی آنتن میرود. در خلاصه داستان فیلم آمده: درحالی که جبهه آلمان در حال جنگ سخت با روسها است. مردم بسیاری قرار است به وسیله کشتی به نام گوست لوف ازبرلین به منطقه دیگر فرار کنند یا به عبارت دیگرعقب نشینی کنند. کای ویزینگر و والری نیهوس در "کشتی گوست لوف" محصول سال 2008 کشورآلمان به ایفای نقش پرداختهاند.
فیلم سینمایی "مریم و میتیل" به کارگردانی و تهیه کنندگی فتحعلی اویسی، پنجشنبه 28 مهرماه ساعت 13:30 درقالب برنامه تماشاخانه از شبکه تهران پخش میشود. درخلاصه داستان فیلم با بازی افسانه بایگان ، حمید جبلی ، زنده یاد حمیده خیرآبادی و نیاز طارمی آمده: مریم ، که خانوادهاش را در جنگ از دست داده است، در پرورشگاه زندگی میکند. حمید که کارگردان تئاتر است، در نظر دارد مریم را به عنوان دختر خوانده خواهرش نسرین به خانه ببرد.
فیلم سینمایی "زیر سطح زمین" به کارگردانی سباستین ویگ، محصول سال 2008 کشور آلمان ساعت 13:30 روزجمعه 29 مهرماه، از شبکه تهران پخش میشود. در داستان این فیلم سینمایی با بازی لین فورستی یری، مارکو گیرنث ، مایکل لات و اولیور استیریت زل آمده: چند حادثه رانش زمین در یکی از شهرهای آلمان رخ میدهد که منجر به کشته شدن چندین نفر میشود.
فیلم تلویزیونی "روجا" ، پنجشنبه 28 مهر ماه ساعت 23:45 از شبکه شما پخش میشود. داستان فیلم درباره دختری است به نام "روجا " که همراه مادرش به تنهایی زندگی میکند. او که در رشته مهندسی کشاورزی مشغول به تحصیل است، تلاش میکند تا راهکارهایی جهت کشت پرمحصول برنج ارائه دهد و تلاش خود را معطوف به اطلاع رسانی و توجیه روستاییان کرده است.
نیلوفر پورمهدی، مرضیه گوهری و محمد محبوبی از بازیگران اصلی "روجا" به کارگردانی علی نیازمند و تهیه کنندگی محمد رضا شریفی هستند.
فیلم سینمایی "شیب تند" به کارگردانی سعید محمدی زاده و تهیه کنندگی عباس رنجبرجمعه 29 مهرماه ساعت 13:30 از شبکه شما روی آنتن میرود. در خلاصه داستان فیلم با بازی امید آهنگر ، رسول نقدی ، محمد فیلی و شهرام فرهمند آمده: هادی به شهر میآید و در شغل خدماتی شروع به کار میکند. او با مهندس خیری آشنا میشود. مهندس، هادی را تشویق میکند تا به روستایش بازگردد. سرانجام هادی با کمک مهندس و جوانان روستا زمینها را تبدیل به منطقه پرورش ماهی میکند و خود کارآفرین نمونه میشود.
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