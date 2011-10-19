به گزارش خبرگزاری مهر، اویس قرنی یکی از اولیای خداست که پیامب(ص)ر را هرگز به خاطر مراقبت از مادر ندید و به روایت شیخ عطار در تذکره‌الاولیاء در جنگ صفین در رکاب حضرت علی‌ (ع) به شهادت رسید.

نوع رابطه اویس با پیامبر اسلام و توجه پیامبر به او مایه ذوق‌آزمایی گوناگون عارفان شده است.

دهمین مجموعه درسگفتارهایی درباره‌ عطار به بررسی "احوال اویس قرنی در تذکره الاولیاء عطار" اختصاص دارد که روز چهارشنبه چهارم آبان ساعت 16:30 در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه سوم برگزار می‌شود و ورود برای علاقمندان آزاد است.