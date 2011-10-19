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۲۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۴:۳۱

نشست "احوال اویس قرنی در تذکره الاولیاء عطار" برگزار می‌شود

نشست "احوال اویس قرنی در تذکره الاولیاء عطار" برگزار می‌شود

نشست "احوال اویس قرنی در تذکره الاولیاء عطار" با سخنرانی دکتر غلامرضا خاکی چهارشنبه چهارم آبان در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اویس قرنی یکی از اولیای خداست که پیامب(ص)ر را هرگز به خاطر مراقبت از مادر ندید و به روایت شیخ عطار در تذکره‌الاولیاء در جنگ صفین در رکاب حضرت علی‌ (ع) به شهادت رسید.

نوع رابطه اویس با پیامبر اسلام و توجه پیامبر به او مایه ذوق‌آزمایی گوناگون عارفان شده است.

دهمین مجموعه درسگفتارهایی درباره‌ عطار به بررسی "احوال اویس قرنی در تذکره الاولیاء عطار" اختصاص دارد که روز چهارشنبه چهارم آبان ساعت 16:30 در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه سوم برگزار می‌شود و ورود برای علاقمندان آزاد است.

کد مطلب 1437819

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