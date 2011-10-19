آثار 14 نقاش جوان مشهدی در نگارخانه رضوان به نمایش در می آید

به گزارش خبرنگار مهر، جواد براتی عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران تصریح کرد: این هنرمند جوان 42 اثر نقاشی خود از طبیعت را، از 30 مهر ماه در این نگارخانه به نمایش خواهد گذاشت.

وی افزود: آبرنگ، رنگ روغن و آکرولیک تکنیک های به کار رفته در این آثار است که در ابعاد مختلف ایجاد شده اند.

وی ضمن بیان اینکه مراسم افتتاحیه این نمایشگاه ساعت 16 خواهد بود عنوان داشت: این نمایشگاه تا 5 آبان ماه ادامه خواهد داشت.

وی افزود: مرجان براتی، شهلا آگاه، ملیحه فاطمی، پریسا آزادراد، ماهرخ پیوندی، ثریا کاظم زاده دربان، شهرزاد یغمایی، سیمین یغمایی، ریحانه نساری، سحر محمدیان، سولماز رحیمی، سحر طهماسبی، پگاه خادمی و زهرا مقدرحقانی هنرمندانی هستند که آثار آنان به نمایش گذاشته می شود.

گفتنی است، آثار این هنرمندان در نگارخانه رضوان مشهد واقع در خیابان کوهسنگی 17 از ساعت 9 الی 12 و 16 الی 19 در معرض دید علاقمندان قرار خواهد گرفت.