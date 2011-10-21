به گزارش خبرگزاری مهر، بعد از برگزاری نشست «ویژگی‌های زبانی و ادبی ترجمه دکتر غلامعلی حدّاد عادل از قرآن کریم» که روز دوشنبه، هجدهم مهرماه، با سخنرانی دکتر مهدی محقق، استاد بهاءالدین خرمشاهی و مترجم اثر برگزار شد، نشست بعدی در موضوع «مشکلات تصحیح ترجمه تفسیر طبری» با سخنرانی فریبا شکوهی، در آبان‌ماه برگزار می‌شود.

نشست آذرماه به موضوع «رویکرد شرق‌شناسان در تبیین و تاریخ‌نگاری ادبیات معاصر» اختصاص دارد که حسن میرعابدینی آن را ارائه خواهد کرد.

«سکه‌نوشت‌های ایرانی ـ اسلامی در سه قرن نخست هجری» عنوان سخنرانی دکتر حسن رضایی باغ‌بیدی، مدیر گروه زبان‌ها و گویش‌های ایرانی و عضو پیوسته فرهنگستان، و «هگل، گوته و ایده ادبیات جهان (پژوهشی در باستان‌شناسی ادبیات تطبیقی)»، عنوان سخنرانی دکتر هوشنگ رهنما، عضو وابسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی، به ترتیب در ماه‌های دی و بهمن سال 90 خواهد بود.

در نشست اسفندماه نیز دکتر علیرضا امامی، پژوهشگر گروه فرهنگ‌نویسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در موضوع «کتاب کوچه از منظر فرهنگ‌نویسی» به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت.

تاکنون 12 نشست از سلسله نشست‌های ماهانه فرهنگستان زبان و ادب فارسی برگزار شده‌ است.