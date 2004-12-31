  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۱۱ دی ۱۳۸۳، ۱۲:۳۲

مدير عامل شركت مهندسي و توسعه نفت ايران درگفتگو با"مهر" :

توليد نفت از ميادين سروش و نوروز آغاز مي شود

توليد نفت از ميادين سروش و نوروز آغاز مي شود

با هماهنگ شدن بخش فروش و توليد نفت از ميادين سروش و نوروز ، توليد از اين ميادين دوباره آغاز مي شود.

مديرعامل شركت مهندسي و توسعه نفت ايران درگفت وگو بامهر با بيان اين مطلب گفت : با توجه به اينكه مخزن شناور ميادين سروش و نوروز به دليل عدم فروش نفت سنگين اين ميادين پر شده است  ، توليد از اين دو ميدان مدتي است كه  متوقف شده است.

ابوالحسن خاموشي اضافه كرد : درحال حاضر بيش از دوميليون بشكه نفت در مخزن شناور اين ميادين ذخيره شده است  به طوري كه مخزن پر شده و ديگر ظرفيتي براي ذخيره  نفت توليدي اين ميدان ندارد .

وي مناسب نبودن قيمت نفت سنگين را در بازار ازمهمترين دلايل  متوقف شدن توليد نفت از اين ميدان عنوان كرد و گفت :  ميادين سروش و نوروز توان توليد بيش 60 هزار بشكه نفت را در روز دارند .

به گفته وي ، براي توليد دوباره از اين ميادين ،  بايد بخش فروش و توليد اين ميادين  با هم هماهنگ شوند تا بتوان توليد از اين ميادين را دوباره آغاز كرد .

وي تصريح كرد : هم اكنون مذاكرات براي فروش نفت اين دو ميدان  آغاز شده كه پيش بيني مي شود نفت ذخيره شده از اين ميادين به فروش برسد .

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، طرح توسعه ميدان سروش و نوروز به منظور افزايش توليدات اين ميادين از 60 هزار به 200 هزار بشكه هم اكنون درحال انجام است .


کد مطلب 143958

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها