مديرعامل شركت مهندسي و توسعه نفت ايران درگفت وگو بامهر با بيان اين مطلب گفت : با توجه به اينكه مخزن شناور ميادين سروش و نوروز به دليل عدم فروش نفت سنگين اين ميادين پر شده است ، توليد از اين دو ميدان مدتي است كه متوقف شده است.
ابوالحسن خاموشي اضافه كرد : درحال حاضر بيش از دوميليون بشكه نفت در مخزن شناور اين ميادين ذخيره شده است به طوري كه مخزن پر شده و ديگر ظرفيتي براي ذخيره نفت توليدي اين ميدان ندارد .
وي مناسب نبودن قيمت نفت سنگين را در بازار ازمهمترين دلايل متوقف شدن توليد نفت از اين ميدان عنوان كرد و گفت : ميادين سروش و نوروز توان توليد بيش 60 هزار بشكه نفت را در روز دارند .
به گفته وي ، براي توليد دوباره از اين ميادين ، بايد بخش فروش و توليد اين ميادين با هم هماهنگ شوند تا بتوان توليد از اين ميادين را دوباره آغاز كرد .
وي تصريح كرد : هم اكنون مذاكرات براي فروش نفت اين دو ميدان آغاز شده كه پيش بيني مي شود نفت ذخيره شده از اين ميادين به فروش برسد .
به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، طرح توسعه ميدان سروش و نوروز به منظور افزايش توليدات اين ميادين از 60 هزار به 200 هزار بشكه هم اكنون درحال انجام است .
مدير عامل شركت مهندسي و توسعه نفت ايران درگفتگو با"مهر" :
توليد نفت از ميادين سروش و نوروز آغاز مي شود
با هماهنگ شدن بخش فروش و توليد نفت از ميادين سروش و نوروز ، توليد از اين ميادين دوباره آغاز مي شود.
مديرعامل شركت مهندسي و توسعه نفت ايران درگفت وگو بامهر با بيان اين مطلب گفت : با توجه به اينكه مخزن شناور ميادين سروش و نوروز به دليل عدم فروش نفت سنگين اين ميادين پر شده است ، توليد از اين دو ميدان مدتي است كه متوقف شده است.
نظر شما