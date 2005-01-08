سالروز ضربت ذوالفقار

به گزارش گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر؛در 19ديماه 1359عمليات«ضربت ذوالفقار»با طراحي ارتش جمهوري اسلامي ايران متشكل از دوگردان از ارتش و گروهي از عشاير منطقه وتعدادي از نيروهاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و ژاندارمري در محور ميمك وتنگه بينا درمنطقه عمومي ايلام انجام شد.

با توجه به حساس بودن منطقه «ميمك ـايلام»ارتش و نيروهاي ايراني در محور مهران-ايلام با اتخاذ تاكتيك تك پشتيباني ـ نيروهاي كمكي دشمن را در جبهه كم اهميت تري (منطقه كنجانچم)درگير كنند تا نيروهاي خودي بتوانند با حداقل تلفات منطقه مورد نظر راتصاحب نمايندـ خطوط جغرافيايي جبهه را به سود جبهه ميمك تغيير داده و توانستند به اهداف اين عمليات دست پيدا كنند.

در محور كنجانچم عمليات در ساعت6:30صبح با نيروهايي متشكل از 250 نفر از سپاه وبسيج،سه گروهان پياده از ارتش و تعدادي از مبارزين افغان و نيروهاي جهاد دانشگاهي مشهد آغاز شد.

اين عمليات با هدف تصرف ارتفاعات استراتژيك ميمك از دو محور شمالي(پاسگاه هلالي)وجنوبي(پاسگاه ني خزر)در ساعات اوليه صبح روز جمعه 19ديماه 59آغاز شد؛در محور شمالي يك گردان تانك ارتش و بخشي از نيروهاي پياده سپاه و بسيج و عشاير توانستند ارتفاعات كله قندي و برخي ارتفاعات شمالي ميمك را تصرف كنند كه با مقاومت شديد نيروهاي بعث عراق مواجه شده وناچار به عقب نشيني از مواضع خود شدند.

اما در محور جنوبي،رزمندگان اسلام با راهپيمايي شبانه و طولاني، خود را به پشت موانع دشمن رسانده وآنان را غافلگير كردند و با تمام مقاومت در برابر نيروهاي عراقي ،توانستند ارتفاعات جنوبي ميمك را بدست آورند.

يك گردان از گروه ضربت عشاير ايلام به همراه گروهي از ارتش و سپاه به داخل مواضع دشمن حمله كرده وضربات سنگيني بر مزدوران بعث عراق وارد آوردند؛بدنبال اين عمليات موفقيت آميز يك انبار مهمات دشمن در روستاي مرجان منهدم شد.

در اين عمليات چريكي 15 تانك دشمن بعثي منهدم و يك واحد پياده عراق كه قصد تقويت قواي شكست خورده خود را داشت توسط آتش نيروهاي ايراني،متوقف گشته وسرانجام با تلفات زياد ناچار به عقب نشيني شد.

همچنين،4تانك ويك نفر برموشك اندازبه غنيمت گرفته شد.

تعداد شهداي عمليات ضربت ذوالفقار50 نفر وتعداد مجروحين رزمندگان ايراني 100 نفر بود،همچنين 100نفر از نيروهاي عراقي كشته و تعدادي به اسارت درآمدند.