به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان می توانند تا 30 آبان نسبت به ارسال مدارک اقدام کنند و تاریخ مصاحبه متعاقباً به آنها اعلام می شود.

پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان به استناد مصوبه شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی کشور در سال 90 در مقطع PhD by Research در رشته های علوم اعصاب، بیولوژی سلولی و مولکولی، اپیدمیولوژی تروما صورت می گیرد.

این رشته ها همگی شامل دوره عالی پژوهش و دوره تخصصی پژوهشی هستند. رشته علوم اعصاب در مرکز تحقیقات فیزیولوژی، رشته بیولوژی سلولی و مولکولی در مرکز تحقیقات علوم تشریح و رشته اپیدمیولوژی تروما در مرکز تحقیقات تروما دانشگاه برگزار می شود.

دانشجو یا واحد حمایت کننده جهت گذراندن واحدهای دوره عالی پذیرش موظف به پرداخت شهریه به مبلغ 50 میلیون ریال هستند و در دوره تخصصی پژوهشی دریافت کمک هزینه مطابق ماده 25 آئین‌نامه دوره دکتری تخصصی پژوهشی به دانشجو پرداخت خواهد شد.

فهرست مراکز تحقیقاتی متقاضی و محورهای پژوهشی مربوطه و رشته های مورد قبول

مرکز تحقیقاتی محور پژوهش رشته های مورد قبول فیزیولوژی علوم اعصاب کارشناسی ارشد فیزیولوژی زیست شناسی با گرایش های علوم سلولی-مولکولی و علوم جانوری علوم تشریح بیولوژی سلولی ومولکولی دکتری پزشکی عمومی، داروسازی، دامپزشکی، دندانپزشکی

کارشناسی ارشد بیولوژی سلولی و مولکولی، آناتومی، بافت شناسی، زیست شناسی، میکروب شناسی، ویروس شناسی، ژنتیک، بیوشیمی، ایمنی شناسی، انگل شناسی، بیوتکنولوژی تروما اپیدمیولوژی تروما دکتری عمومی

کارشناسی ارشد یا بالاتر از یکی از دانشگاههای داخل یا خارج مورد تایید وزارت بهداشت یا وزارت علوم