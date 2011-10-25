نخستین برداشت زعفران در گیلان آغاز شد

ایرج بنیادی درگفتگو با خبرنگار مهر افزود: نخستین برداشت زعفران در حوزه ‌های مراکز کجید و ملکوت روستاهای مطلاکوه و کلامرود انجام شده است.

وی اظهارداشت: برداشت طلای سرخ در سرزمین گیلان در سطح یک هکتار از سوی " مسلم عباسی " و " علی نجف زاده " صورت گرفته است.

معاون جهاد کشاورزی گیلان بر لزوم توسعه کشت زعفران در استان تاکید کرد و گفت: اشکورات رودسر، دیلمان سیاهکل، عمارلو و جیرنده رودبار و املش ازمناطق مستعد کشت این محصول در استان هستند.

وی در ادامه کشت ترکیبی را مورد تاکید قرار داد و افزود: هر قدر کشاورز به سمت و سوی کشت ترکیبی پیش رود، اقتصاد خانوارهای کشاورزان بیشتر تقویت خواهد شد.

بنیادی با اشاره به اینکه باید از هر فرصتی برای کشت ‌های ترکیبی در زمین کشاورزی استفاده شود، یادآورشد: اراضی کشاورزی پس از برداشت برنج نباید بدون استفاده بماند.