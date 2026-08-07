به گزارش خبرنکار مهر، وزش باد شدید و ناپایداری‌های جوی عصر جمعه برخی مناطق شرقی استان گلستان را دربرگرفت و موجب تغییر محسوس وضعیت هوا در این مناطق شد.

بر اساس گزارش‌های دریافتی، شهرهای آزادشهر، کلاله، نگین‌شهر، خان‌ببین، گالیکش و گنبدکاووس تحت تأثیر این پدیده جوی قرار گرفتند و در برخی نقاط، بارش نقطه‌ای باران نیز گزارش شده است.

این شرایط جوی با وزش تندباد همراه بود و موجب شد آسمان بخش‌هایی از شرق گلستان برای ساعاتی تحت تأثیر فعالیت سامانه ناپایدار قرار گیرد.

کارشناسان هواشناسی با توجه به تغییرات سریع شرایط جوی، بر ضرورت توجه شهروندان به هشدارهای هواشناسی و رعایت نکات ایمنی تأکید دارند.

گزارش تکمیلی درباره میزان سرعت باد، خسارت‌های احتمالی و وضعیت ادامه فعالیت این سامانه جوی متعاقباً اعلام خواهد شد.