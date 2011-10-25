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۳ آبان ۱۳۹۰، ۲۰:۲۴

نورا:

آیین نامه نحوه مدیریت توقف های حاشیه خیابانها تصویب شد

آیین نامه نحوه مدیریت توقف های حاشیه خیابانها تصویب شد

گرگان - خبرگزاری مهر: نماینده گلستان در شورای عالی استانها گفت: در چهل و نهمین اجلاس شورای عالی استان ها آیین‌نامه نحوه مدیریت توقف های حاشیه‌ خیابان ها به تصویب رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا نورا عصر سه شنبه در حاشیه جلسه شواری شهر گرگان افزود: با توجه به عدم تامین فضای مناسب پارک خودرو در مجتمع های تجاری، تفریحی و اداری، آیین‌نامه نحوه مدیریت توقف های حاشیه‌ای خیابان ها توسط اعضای شورای عالی استان‌ها به تصویب رسید.

وی گفت: مقرر شد این آیین نامه برای بررسی و اجرایی شدن به  شورای عالی ترافیک ارسال شود.

به گفته وی، در این اجلاس همچنین طرح نحوه مشارکت شهرداری ها در حوزه پاسداشت شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس نیز به تصویب رسید.

نورا افزود: بر اساس این طرح با توجه به ویژگی‌های بنیادی انقلاب اسلامی نسبت به دیگر نهضت‌ها و جنبش‌های معاصر در جهان و به منظور حفظ شان و منزلت شهیدان، شهرداری‌ها موظف هستند با همکاری سازمان‌ها و نهادهای دیگر به ویژه بنیاد شهید اقداماتی در این حوزه انجام دهند.

نورا در ادامه تصریح کرد: بر اساس این گزارش شناسایی و تملک منازل مسکونی شهدای نامی و تبدیل آن به اماکن فرهنگی نظیر خانه موزه، تهیه و نصب سردیس و تندیس شهدای نام‌آور شهر در اماکن عمومی، همکاری با سایر دستگاه‌ها به منظور برگزاری یادواره‌های شهدا و پیشنهاد نامگذاری معابر، بوستان‌ها و اماکن شهر به نام شهدا به منظور تصویب در شوراهای شهر از جمله تکالیف شهرداری‌ها در این طرح است.
 
کد مطلب 1443535

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