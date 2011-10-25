آیین نامه نحوه مدیریت توقف های حاشیه خیابانها تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا نورا عصر سه شنبه در حاشیه جلسه شواری شهر گرگان افزود: با توجه به عدم تامین فضای مناسب پارک خودرو در مجتمع های تجاری، تفریحی و اداری، آییننامه نحوه مدیریت توقف های حاشیهای خیابان ها توسط اعضای شورای عالی استانها به تصویب رسید.
وی گفت: مقرر شد این آیین نامه برای بررسی و اجرایی شدن به شورای عالی ترافیک ارسال شود.
به گفته وی، در این اجلاس همچنین طرح نحوه مشارکت شهرداری ها در حوزه پاسداشت شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس نیز به تصویب رسید.
نورا افزود: بر اساس این طرح با توجه به ویژگیهای بنیادی انقلاب اسلامی نسبت به دیگر نهضتها و جنبشهای معاصر در جهان و به منظور حفظ شان و منزلت شهیدان، شهرداریها موظف هستند با همکاری سازمانها و نهادهای دیگر به ویژه بنیاد شهید اقداماتی در این حوزه انجام دهند.
نورا در ادامه تصریح کرد: بر اساس این گزارش شناسایی و تملک منازل مسکونی شهدای نامی و تبدیل آن به اماکن فرهنگی نظیر خانه موزه، تهیه و نصب سردیس و تندیس شهدای نامآور شهر در اماکن عمومی، همکاری با سایر دستگاهها به منظور برگزاری یادوارههای شهدا و پیشنهاد نامگذاری معابر، بوستانها و اماکن شهر به نام شهدا به منظور تصویب در شوراهای شهر از جمله تکالیف شهرداریها در این طرح است.
نظر شما