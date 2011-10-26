نشریات دانشجویی دانشگاه لرستان در نمایشگاه مطبوعات حضور یافتند

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر اداره نشریات دانشجویی دانشگاه لرستان در این رابطه اظهار داشت: در این غرفه که در سالن شبستان و در مجاورت غرفههای مطبوعات و رسانههای خارجی دایر شده است، 60 نشریه دانشجویی و دانشگاهی این دانشگاه عرضه شده است.
مهدی امید ادامه داد: این نشریات با عناوین علمی، فرهنگی، هنری، سیاسی، اجتماعی و طنز در معرض نمایش قرار گرفتهاند.
وی یادآور شد: نشریات دانشجویی و دانشگاهی 15 دانشگاه کشور به نمایندگی از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در این نمایشگاه حضور یافتهاند.
مدیر اداره نشریات دانشجویی دانشگاه لرستان برخورداری از توانمندیهای کمی و کیفی را علت دعوت از این دانشگاهها برای حضور در این نمایشگاه عنوان کرد و گفت: نشریات دانشگاه لرستان در کنار نشریات دانشگاههای مطرح کشور همچون دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه تهران، دانشگاه اصفهان، دانشگاه شاهد، دانشگاه امام صادق(ع) و دانشگاه شهید بهشتی به نمایندگی از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به این نمایشگاه راه یافتهاند.
امید در پایان ابراز امیدواری کرد که قرار گرفتن نشریات دانشجویی در کنار نشریات حرفهای در این نمایشگاه، بتواند در بهبود وضع کیفی این نشریات موثر باشد.
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