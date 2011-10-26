به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «تیتر یک» نوشته فرشاد مهدی‌پور عصر امروز چهارشنبه 4 آبان با حضور یونس شکرخواه و رضا مقدسی مدیرعامل خبرگزاری مهر در محل غرفه‌سرای روزنامه نگاران ایران در نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها رونمایی شد.

در این مراسم فرشاد مهدی‌پور نویسنده کتاب در سخنانی با اشاره به خلا متون آموزشی و کاربردی حرفه روزنامه‌نگاری به زبان فارسی، گفت: کتاب «تیتر یک» واژه‌نامه فارسی به فارسی روزنامه نگاریست. البته پیش از این هم آقای سعید برزین کتاب فرهنگ روزنامه‌نگاری را در این زمینه تدوین کرده بود، با این حال خلا چنین آثاری در عرصه مطبوعات ما حس می‌شود.

به گفته وی ایده تدوین چنین پژوهشی، از انتشار «فرهنگ لغات زبان مخفی» نوشته مهدی سمایی که در سال 1382 چاپ شد گرفته شد.

وی ادامه داد: روزنامه‌نگاری ایرانی با وجود حضور صد و هفتاد و چند ساله‌اش همچنان از جهت دار بودن پژوهش‌های کاربردی رنج می‌برد و هرچه بر تعداد دانشجویان این رشته افزوده می‌شود، پژوهش های انجام شده به دلیل ضعف علمی از کاراییشان کاسته می‌شود.

نویسنده کتاب «تیتر یک» در ادامه به معرفی بخش‌هایی از اثر خود پرداخت و گفت: از مجموع واژه‌های حوزه روزنامه‌نگاری در ایران، 6 درصد از زبان فرانسه، 4 درصد از زبان انگلیسی، 1 درصد از زبان روسی و کمتر از 0.2 درصد از زبان استامبولی و 10 درصد از زبان‌های ترکیبی آمده‌اند، بنابراین می‌توان گفت بسیاری از واژگان عرصه روزنامه‌نگاری بومی و از زبان فارسی آمده‌اند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد کتابش در معرض نقد صاحب‌نظران حوزه روزنامه‌نگاری قرار گیرد.

در این نشست همچنین یونس شکرخواه استاد رشته روزنامه نگاری در سخنانی با تقدیر از فرشاد مهدی‌پور نقدی به فعالیت مطبوعاتی در ایران در گذشته‌های نه چندان دوروارد کرده و گفت: ما در زمانی که کار مطبوعاتی را شروع کردیم، وقتی از تحریریه به چاپخانه می‌رفتیم یک شیشه شیر، سهیمه می‌گرفتیم و این به خاطر بوی سربی بود که در چاپخانه به مشاممان می‌آمد، کار مهدی پور از بررسی آن دوره شروع می‌شود و به زمان حاضر می‌رسد.

شکرخواه در ادامه گفت: ما تا زمانی که مفاهیم در ذهنمان است برایمان بدیهی به نظر می‌رسند، اما لازم است این مفاهیم را به سازه‌هایی ملموس که همان واژگان هستند تبدیل کنیم؛ اینها مثل بادکنک‌هایی هستند که نخشان به جایی وصل نیست و ما باید این گره را محکم کنیم.

این استاد رشته علوم ارتباطات در ادامه با بیان اینکه هنوز نسل وی نتوانسته واژه‌نامه‌ای مانند «تیتر یک» بنویسد، گفت: مهدی‌پور این بار بزرگ را از دوش هم‌سن و سالهای من برداشته است و این یک دلیل برای تشکر من از اوست، دلیل دوم شجاعت او در غلبه بر مشکلات است، من همیشه به دانشجویانم توصیه می کنم اگر 20 بار هم زمین می‌خورند برای بار بیست و یکم بلند شده و بر مشکل فائق شوند. مهدی پور بارها زمین خورده اما برخاسته و بر مشکلات فائق آمده است.

شکرخواه در ادامه گفت: دلیل دیگر من برای قدردانی از مهدی‌پور این است که او توانسته مرزی بکشد بین روزنامه‌نگاری از یاد رفته دیروز و روزنامه‌نگاری مدرن امروز. مسلماً نسل امروز می‌تواند از تجارب نسل دیروز بهره‌مند شود، ما نسل دیروزی‌ها آدم‌های منضبطی بودیم و این انضباط را از دوره چاپ سربی با خود آورده‌ایم، این نوع چاپ اجازه اشتباه کردن را به ما نمی‌داد؛ چراکه امکان تصحیح مطالب روزنامه وجود نداشت.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد که کتاب «تیتر یک» دیده شود و مورد نقد حرفه‌ای و علمی قرار گیرد.

شکرخواه در این نشست همچنین با اشاره به لزوم به‌روز بودن کتاب‌های حوزه روزنامه‌نگاری تأکید کرد: من از ناشر کتاب خبر (یکی از کتاب‌های شکرخواه) خواهش کرده‌ام که دیگر آن را چاپ نکند و فایل PDF آن را برای دانلود برای همه بگذارد، چون من الان می‌توانم 10 عنوان کتاب مثل کتاب خبر و حتی علیه آن بنویسم، البته نمی‌توانم از مخاطبانم بخواهم آن را نخوانند، چون ممکن است هنوز برای افرادی قابل استفاده باشد.

وی در پایان اعلام کرد: شخصاً حاضرم دومین «واژه‌نامه روزنامه نگاری» را که مشغول کار روی آن هستم به آقای مهدی‌پور واگذار کنم و در همین جا هم از انتشارات سروش می‌خواهم تمامی حق و حقوق کتابم را به او واگذار کند به شرط آنکه در یک پروژه جمعی کار تدوین ترمینولوژی روزنامه‌نگاری را ادامه دهد.

در پایان این نشست کتاب «تیتر یک» با حضور جمعی از استادان ارتباطات و نیز مدیران مسئول برخی رسانه‌ها از جمله خبرگزاری مهر رونمایی و لوح تقدیر دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه‌ها به فرشاد مهدی پور اهدا شد.