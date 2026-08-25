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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۵

کشف حدود ۲ کیلوگرم شیشه در حاشیه شهر قم

کشف حدود ۲ کیلوگرم شیشه در حاشیه شهر قم

قم- جانشین فرمانده انتظامی استان قم از کشف یک کیلو و ۹۵۰ گرم مواد مخدر از نوع شیشه در بازرسی از یک قلعه در حاشیه شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار منوچهر نصیری با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی تعامل اطلاعاتی مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قم با وزارت اطلاعات، یک باب قلعه در حاشیه شهر شناسایی شد.

وی افزود: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان پس از هماهنگی با مقام قضایی به محل مورد نظر اعزام شدند و بازرسی از این مکان را در دستور کار قرار دادند.

جانشین فرمانده انتظامی استان قم ادامه داد: در جریان بازرسی انجام‌شده، یک کیلو و ۹۵۰ گرم مواد مخدر از نوع شیشه کشف شد.

نصیری خاطرنشان کرد: متهم این پرونده در جریان عملیات مأموران دستگیر شده است و اقدامات برای شناسایی و دستگیری مرتبطان احتمالی این پرونده همچنان ادامه دارد.

کد مطلب 6927825

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