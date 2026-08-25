به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل در بیانیه ای اعلام کرد: ما از اسرائیل می‌ خواهیم تا قوانینی را که مانع فعالیت‌ های آنروا (UNRWA) می‌ شوند، لغو کند.

این مقام سازمان ملل متحد سپس افزود: ما اقدامات نیروهای اسرائیلی در مرکز آنروا در قلندیا را محکوم می‌کنیم. اقدامات اسرائیل علیه تأسیسات آنروا در سرزمین‌های فلسطینی غیرقابل‌قبول است.

استانداری قدس پیشتر با صدور بیانیه ای اعلام کرد که نظامیان ارتش صهیونیستی اطراف «موسسه قلندیا» در اردوگاه قلندیا در شمال قدس اشغالی را محاصره کرده و از نیروهای حفاظت خصوصی این موسسه خواسته‌اند درهای آن را باز کنند.

نیروهای رژیم صهیونیستی از صبح امروز با اعزام گسترده نیرو و تجهیزات نظامی به اردوگاه «قلندیا» در شمال قدس اشغالی یورش بردند و یک اتوبوس حامل نظامیان نیز وارد ورودی این اردوگاه شد.

منابع محلی اعلام کردند یک مقام اسرائیلی به همراه نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی وارد «موسسه قلندیا» وابسته به آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی «آنروا» در این اردوگاه شد.

همزمان نظامیان اشغالگر در منطقه «کفر عقب» در شمال قدس اشغالی، در نزدیکی دیوار حائل، اخطارهای تخریب میان ساکنان فلسطینی توزیع کردند.

در جریان ادامه این یورش، نیروهای رژیم صهیونیستی یک خودروی آمبولانس را نیز در اردوگاه قلندیا متوقف و برای مدتی در محل نگه داشتند.