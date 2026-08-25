به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد نایبرئیس اول مجلس شورای اسلامی در رأس هیأتی متشکل از جمعی از معاونان وزرا و مسئولان ملی و استانی، با دعوت نماینده سید موسی موسوی نماینده مردم لامرد و مهر در مجلس شورای اسلامی فردا چهارشنبه ۴ مردادماه به لامرد سفر خواهد کرد.
در جریان این سفر، نایبرئیس مجلس از ظرفیتها و مسائل مختلف منطقه بازدید و با مسئولان محلی و استانی دیدار میکند.
همچنین شماری از معاونان وزرا و مدیران دستگاههای اجرایی کشور در حوزههای اقتصادی، زیرساختی، راه، نیرو، صنعت و رسانه، نیکزاد را در این سفر همراهی میکنند.
بازدید از مناطق آسیبدیده در جریان حمله آمریکا به لامرد، ادای احترام به شهدای این حادثه و بررسی آخرین وضعیت مسائل و نیازهای منطقه نیز از دیگر برنامههای این سفر عنوان شده است.
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