«حافظ از نگاهی دیگر» صدرنشین شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرفصل‌های این کتاب شامل سالشمار زندگی حافظ، پیش‌گفتار، درآمد، متن‌شناسی حافظ، سروده‌های جوانی، سروده‌های میان‌‌سالی، سروده‌های پیری، پیزندی تاریخ‌وار بر ساقی‌نامه، عرفان و حافظ، پیزند و اصطلاحات عرفانی در شعر حافظ باشد.

حصوری در ابتدای پیش‌گفتار این کتاب آورده است:

پس از چاپ کتاب پیشینم، دوستانی مرا یادآور شدند که بهتر بود با یافتن برخی نکته‌های تازه درباره‌ زندگی حافظ، آن‌ را به زندگی‌نامه‌ دقیقی از او تبدیل می‌کردم. گذشته از این گویا لازم بوده است که برخی از گفتگوهای کتاب را گسترده‌تر و روشن‌تر بنویسم... یک بخش به شکل دیگری نوشته و یادداشت‌های بیشتری هم به آن چاپ افزوده شده و به شکل این کتاب درآمده است.

چاپ شانزدهم «عقاید یک دلقک» نوشته‌ هاینریش بل در جایگاه دوم پرفروش‌ترین‌های مهرماه کتابفروشی چشمه قرار گرفته است. «حکایت عشقی بی‌قاف، بی‌شین، بی‌نقطه» نوشته‌ مصطفی مستور هم که این‌ روزها به چاپ شانزدهم رسیده، در رتبه‌ سوم پرفرو‌ش‌ترین‌ها است. چاپ‌ سی‌ و دوم اولین رمان فرهاد جعفری با عنوان «کافه پیانو» همچنان در لیست پرفروش‌ترین‌هاست و در رده‌ چهارم جدول پرفروش‌ها قرار گرفته است.

«برتون به روایت برتون» جدیدترین کتاب‌ نشرچشمه در «مجموعه‌ مطالعات سینمایی» است که پنجمین کتاب پرفروش مهرماه شده است. پیش از این در «مجموعه‌ مطالعات سینمایی» از سری روایت‌ها، «رومن به روایت پولانسکی» با ترجمه‌ آزاده اخلاقی منتشر شده بود.«برتون به روایت برتون» نوشته‌ مارک سالیزبوری با ترجمه‌ ابراهیم عامل محرابی است. مقدمه این کتاب را جانی دپ بازیگر و دوست برتون نوشته است. روایت برتون از خودش یکی از پرفروش‌ترین‌های انتشارات «فابر و فابر» در چند سال گذشته بود و بازخوردهای بسیاری در مطبوعات آمریکایی داشت.

چاپ چهل ‌و ششم «تئوری موسیقی» نوشته‌ مصطفی‌کمال پورتراب هم در رتبه‌ ششم پرفروش‌ترین‌ها نشسته است.

چاپ بیستم «استخوان خوک و دست‌های جذامی» نوشته‌ مصطفی مستور در رتبه‌ هفتم قرار دارد. همچنین «یوسف‌آباد خیابان سی ‌و ‌سوم» اولین رمان سینا دادخواه هم با قرار گرفتن در رتبه‌ هشتم، یکی از پرفروش‌ترین‌های مهرماه شد.

در حوزه کتاب‌های عکاسی هم «اتاق روشن» نوشته‌ رولان بارت با ترجمه‌ مریم معترف که به چاپ ششم رسیده، در رتبه‌ نهم قرار گرفته است. آخرین کتاب در لیست 10 عنوان اثر پرفروش نشرچشمه هم مجموعه داستان «کلاغ»، نوشته‌ «فرشته نوبخت» است.