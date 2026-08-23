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۱ شهریور ۱۴۰۵، ۵:۳۴

۱۵ نیروی نظامی نیجر در حمله مسلحانه کشته شدند

۱۵ نیروی نظامی نیجر در حمله مسلحانه کشته شدند

حمله مسلحانه در جنوب غرب کشور آفریقایی نیجر، موجب مرگ ۱۵ نظامی این کشور شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع آگاه به خبرگزاری فرانسه اعلام کردند مهاجمان مسلح ناشناس با حمله به یک نقطه نظامی در شهر تسا در جنوب‌غرب نیجر، نزدیک مرزهای این کشور با نیجریه و بنین، ۱۵ نیروی ژاندارمری را کشتند.

بر اساس این گزارش، منطقه مرزی میان بنین، نیجر و نیجریه در سال ۲۰۲۵ به کانون جدیدی برای خشونت‌های برخی گروه ها تبدیل شده و شاهد افزایش شدید حملات و تثبیت حضور گروه‌های وابسته به گروهک های تروریستی القاعده و داعش بوده است.

این ارزیابی بر اساس داده‌های سازمان غیردولتی «آکِلِد» (ACLED) انجام شده است که تلفات و درگیری‌های سراسر جهان را رصد می‌کند.

کد مطلب 6924449

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